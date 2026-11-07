Pán prstenů: Společenstvo Prstenu se natáčelo více než rok a projekt se podařilo zachránit na poslední chvíli

Pán prstenů: Společenstvo Prstenu, FOTO: © 2001 New Line Cinema, distr. TV Nova Pán prstenů: Společenstvo Prstenu, FOTO: © 2001 New Line Cinema, distr. TV Nova Pán prstenů: Společenstvo Prstenu, FOTO: © 2001 New Line Cinema, distr. TV Nova Pán prstenů: Společenstvo Prstenu, FOTO: © 2001 New Line Cinema, distr. TV Nova Pán prstenů: Společenstvo Prstenu, FOTO: © 2001 New Line Cinema, distr. TV Nova Pán prstenů: Společenstvo Prstenu, FOTO: © 2001 New Line Cinema, distr. TV Nova
V epickém fantasy Pán prstenů: Společenstvo prstenu z roku 2001 dostali dva herci po natáčení velký dar od režiséra. Představitelé Froda i Gluma věřili, že vlastní ten jediný skutečný prsten použitý před kamerou. Peter Jackson je ovšem oba oklamal, protože naprosto stejnou relikvii věnoval každému z nich. Magický šperk a dva oklamaní herci
Hobit Frodo Pytlík (Elijah Wood) se ve své domovině zvané Středozemě dostane do centra bitvy mytických rozměrů. Od svého příbuzného Bilba získá magický prsten, po kterém zoufale touží krutovládce Sauron, aby s jeho mocí dokázal zotročit veškerý lid. Skupina vyráží na nebezpečnou cestu s cílem magický předmět zničit. Čelit musí útokům krutých nepřátel a musí odolávat také rozkladné moci samotného prstenu.
Na samotném konci vyčerpávající práce se právě ústřední šperk stal cenným suvenýrem. Režisér Peter Jackson po natáčení věnoval Elijahovi Woodovi i představiteli Gluma Andymu Serkisovi památeční prsten. Oba dva herci tak odcházeli domů v domnění, že právě oni dostali ten jediný pravý kus z natáčení, aniž by tušili, že stejný vzácný dar dostal i jejich kolega.
Strach z vrtulníku a herec překonávající zasněžené kopce
Celé natáčení na Novém Zélandu zabralo 438 dnů a herci se na odlehlé lokace běžně přesouvali pomocí vrtulníků. Představitel Boromira Sean Bean ovšem trpěl velkým strachem z létání a odmítal do stroje nastoupit, pokud to nebylo absolutně nezbytné. Během příprav scén pro přechod Společenstva přes zasněžené hory si herec každé ráno oblékl svůj těžký kostým a na plac blízko vrcholu hory šlapal dlouhé dvě hodiny pěšky. Zbytek štábu ho pak mohl z helikoptér pozorovat, jak se prodírá sněhem.
Zcela jiné překážky řešil před kamerou John Rhys-Davies v roli trpaslíka Gimliho. Ve skutečnosti měřil 185 centimetrů, což z něj paradoxně dělalo vůbec nejvyššího herce v celém Společenstvu. Pro udržení iluze drobných postav museli tvůrci u hobitů vytvořit dva odlišné domy. Jeden postavili v klasické velikosti, druhý vytvořili o třetinu menší přímo pro urostlého čaroděje Gandalfa v podání Iana McKellena, a to včetně zmenšených knih v policích. Pro oklamání zraku diváků pak McKellen stával mnohem blíž kameře než ostatní herci.
Bolestivá zranění, zlomený zub a narychlo zalepená tvář
Herci se během natáčení nevyhnuli bolestivým zraněním, přičemž některá z nich tvůrci využili. Když Gandalf v hobití noře narazí čelem do stropního trámu, Ian McKellen se udeřil do hlavy naprosto neplánovaně. Rána ho skutečně bolela, on přesto scénu dohrál a režisér jeho nečekanou reakci ponechal v hotovém filmu. Představitel Aragorna Viggo Mortensen zase utržil tvrdou ránu do rtů při natáčení bojové sekvence, při které si zlomil zub. Režiséra prosil o okamžité přilepení zlomené části, aby mohl záběr dokončit, Peter Jackson ho ale o polední přestávce raději odvezl k zubaři.
Mortensen si ve volném čase začal na Novém Zélandu užívat surfování a jednou utrpěl krutý pád, při kterém si silně potloukl jednu polovinu tváře. Maskéři se druhý den snažili obří otok a modřiny zakrýt, maskování ale zcela selhalo. Režisér musel přistoupit k netradičnímu řešení a v celé scéně v dolech Morie u objevené hrobky zabírá kamera Aragorna výhradně jen z jedné strany. Ke zraněným se přidala i Liv Tyler v roli Arwen, ta se při natáčení jedné scény omylem bodla zbraní do pravého stehna.
Záchrana projektu na poslední chvíli a texty na kolenou
Rozsáhlý projekt se málem dočkal velkého osekání. Společnost Miramax do příprav investovala miliony dolarů s plánem, že celý složitý příběh vyjde pouze v jednom jediném filmu. Pokud by se rozpočet zvedl, muselo by zasáhnout studio Disney a režisér by mohl ztratit kreativní kontrolu. Peter Jackson na drastické podmínky odmítl přistoupit, načež dostal čtyři týdny na hledání jiného studia. Oslovil prezidenta New Line Cinema Roberta Shayeho s návrhem na dvoudílné rozdělení. Manažer ho po zhlédnutí zkušebních záběrů překvapil názorem, že takový epos musí vzniknout hned jako trilogie.
Scénář se během šestnáctiměsíčního souběžného natáčení všech tří dílů upravoval prakticky každý den na základě podnětů samotných herců. Tyto neustálé změny na poslední chvíli si vyžádaly výpomoc na place. Když filmový Boromir pronáší svůj zásadní proslov na Elrondově radě, herec Sean Bean dostal nový text až večer před natáčením. Při scéně si tak papír se svými replikami položil přímo na kolena a během ostré klapky z něj nenápadně četl.
Fantasy Pán prstenů: Společenstvo prstenu odvysílá stanice Nova Cinema v sobotu 7. listopadu ve 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).