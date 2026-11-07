Povstání za svobodu se může vymknout z rukou. Špinavá historická řež si zaslouží pozornost

Historické drama Povstání za svobodu (The Uprising) vstupuje tento týden do kin a nabízí to, na co se fanoušek Paula Greengrasse těší – freneticky vyprávěný film zasazený do drsného středověku. Snímek to dodržuje, zároveň dává divákovi opak toho, co by od podobného snímku mohl čekat. A je to dobře.
Zahraničními kiny Povstání za svobodu spíše profrčelo, což je škoda. Nijak nepomohly ani marketingové pokusy s podtitulem Origin of Robin Hood (Původ Robina Hooda) a následná aféra s britským distributorem, jenž se od titulu distancoval. Ostatně u snímku není moc věcí, které by ho spojovaly přímo s Robinem Hoodem. Odehrává se asi o 200 let později, než se Hoodovy příběhy běžně umisťují, hlavní hrdina ani jednou nevystřelí z luku a nakonec nevidíme ani výraznější situace, kdy by někdo něco sebral bohatým a obratem odevzdal chudým. Nicméně Paul Greengrass podle svého vyjádření skutečně zamýšlel pojmout snímek jako příběh Robina Hooda. A navzdory výše uvedenému v tom není žádný problém.
Robin Hood, který nejspíš ani nikdy neexistoval, je spíš společenský symbol a archetyp než postava, kterou je třeba ukotvit do určitého období. Nakonec, jeho moderní zpracování už se osvědčila jako fantasy, akční filmy a dokonce i teenagerovská dramata zasazená do 20. století a superhrdinská fikce. Není to ani tak postava jako spíš symbol, který se přenáší do různých souvislostí jako ztělesněná morální hodnota, a tak s ním pracuje i Greengrassův počin. Ten je zároveň inspirován středověkou básní Williama Langlanda Piers Plowman, složitým textem o muži, který usne na poli a potkává mnoho zvláštních bytostí, včetně Oráče, který ztělesňuje ctnost. V této básni se také snad poprvé objevuje zmínka o Robinu Hoodovi.
Bourne ve středověku
Snímek Povstání za svobodu se přitom opírá o skutečné povstání z roku 1381, kdy lid povstal proti daním uvaleným vládou Richarda II. (Woody Norman), a zařazuje do vyprávění skutečné aktéry rebelie, včetně kazatele Johna Balla (Jamie Bell) a bývalého vojáka Wata Tylera (Cosmo Jarvis). Zároveň se zásadní figurou revoluce stává fiktivní bezejmenný Oráč (Andrew Garfield), muž, který to celé začne, když jsou na něj praktiky výběrčích jednoho dne až moc. Právě jeho úloha v příběhu je zcela typická pro Greengrassovo vyprávění.
Jak je vidět z jeho bourneovek nebo třeba Letu číslo 93, Greengrass vyniká hlavně v tom, jak umí organizovat chaos. Často přepíná mezi akcí a lidmi, kteří akci neúspěšně monitorují, a díky roztřesené kameře, střihu a tomu, že nechává figury v neustálém pohybu, i když je vidíme v pozorovacím centru, se zdá, že všechno podléhá chaosu. Přitom je to precizně zrežírované a divák má přehled o tom, kdo co dělá, i o tom, jak se situace a přehlednost rozpadají postavám pod rukama. To se děje i v Povstání, kde monitory s Mattem Damonem nebo unesenými letadly nahrazuje plán právě obléhaného Toweru a válečné figurky posouvané po ploše. Chaos středověké bitvy provází roztřesená kamera, rychlý střih, brutalita a pocit, že nikdo nemá situaci pod kontrolou, tím méně hlavní hrdina.
Oráč je ustaven jako hrdina, který povstání začne a klíčové osobnosti na něj spoléhají. Zároveň ale není přímo vůdcem, naopak jej často vedou ostatní postavy a při taženích a dalších krocích mu spíš ostatní protagonisté říkají, co má dělat, než aby jej slepě následovali. Oráč sám sleduje jednoduchý cíl – osvobodit krále z područí jeho rádců a zajistit příznivé podmínky, přitom se ale trochu ztrácí v cílech ostatních povstalců a organizačních způsobech. Jeho hlavní síla je v tom, že se dokáže rychle zorientovat v akci a udělat taktické rozhodnutí na místě, ale pohyb revoluce jako společenské změny jde mimo něj.
Špinavý boj za svobodu
Tím film vykresluje zajímavou paralelu mezi ním a deprimovaným Richardem II., jehož rozhodnutí prakticky řídí jeho rádci. Oba protagonisté se během filmu vyvíjejí, dokud oba neskončí jako určité archetypy klasického příběhu a figurami, které mají větší roli nejen v legendě, ale také v hlavním příběhu. Vzhledem k tomu, že závěr se zcela vymyká historickým událostem, je jasně vidět přechod od protagonistů historické fikce k hrdinům legendy. Zároveň je to úplně jiný přístup k revoluci a následnému vývoji v legendu, než jsme viděli například ve Statečném srdci. Tahle legenda totiž nevzniká z velkolepého boje za svobodu. Tahle legenda se vynořuje z trosek něčeho, co se šeredně vymkło z rukou. Greengrassův rukopis, s nímž vypráví o chaosu – a přitom ne chaoticky –, se propisuje i do způsobu, jakým snímek vypráví o revoluci.
Nepopisuje boj za svobodu, popisuje, jak ošklivě se boj za svobodu může zvrtnout. Rádci ovládající dvůr jsou padouši a lid má legitimní důvod povstat. Jenže to nejsou bojovníci za svobodu, jimž se dá fandit, ale dav, který se nedá ovládat a jemuž se rozhodně nedá svěřit nic tak potenciálně nebezpečného, jako je revoluce. Film ostatně podtrhuje, jak snadno dav reaguje na násilí i velkolepé prázdné sliby a jak málokomu vadí, že nepřemýšlí moc dopředu. Oráč sám v tom funguje hlavně jako figura, za kterou se mohou schovat, a o své právo rozhodovat musí čím dál víc bojovat. Je to něco, co je bolestivě aktuální i dnes, ale vyobrazení ve středověku tomu dává značnou váhu.
Ostatně vyobrazení středověku perfektně sedí ke Greengrassově dokumentárnímu stylu, pracuje s přirozeným světlem, špínou a zvláštní tělesností, detaily tváří a všudypřítomná zemina a hlína poskytují divákovi ten dojem syrovosti, který dělá už tak dynamický film živým. Snímek má dost rychlé tempo, protože postavy se rozvíjejí akcí. Poznáváme je během putování, rokování a bojů, a když si najdou čas na to, aby někomu odhalily své nitro, děje se to většinou za chůze.
Tím spíš to funguje, že má v hlavních rolích charismatické herce. Garfield je v roli naštvaného revolucionáře dostatečně uvěřitelný svou kombinací bojovnosti, odhodlanosti i zjevné zranitelnosti a věříme mu vnitřně zlomeného muže i borce, který rozsekává své protivníky srpem v efektně natočených akčních sekvencích. Jeho protihráč Woody Norman během snímku vystřídá několik poloh a pro diváka představuje skvělou nejednoznačnou figuru.
Podívejte se na další filmy o středověku, které jsou podle uživatelů Kinoboxu nejlepší.