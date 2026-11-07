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Povstání za svobodu se může vymknout z rukou. Špinavá historická řež si zaslouží pozornost

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Historické drama Povstání za svobodu (The Uprising) vstupuje tento týden do kin a nabízí to, na co se fanoušek Paula Greengrasse těší – freneticky vyprávěný film zasazený do drsného středověku. Snímek to dodržuje, zároveň dává divákovi opak toho, co by od podobného snímku mohl čekat. A je to dobře.
Povstání za svobodu se může vymknout z rukou. Špinavá historická řež si zaslouží pozornost

Povstání za svobodu se může vymknout z rukou. Špinavá historická řež si zaslouží pozornost

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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