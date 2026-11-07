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Otřesy v americké vládě? Trumpova administrativa může projít personálními změnami

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Volební porážka republikánů v průběžných volbách může vést k personálním změnám ve vládě Donalda Trumpa. Ministr zahraničí Marco Rubio podle informací Bloombergu zvažuje odchod z administrativy, zatímco ministr obrany Pete Hegseth čelí rostoucímu tlaku na své odvolání.
Otřesy v americké vládě? Trumpova administrativa může projít personálními změnami

Otřesy v americké vládě? Trumpova administrativa může projít personálními změnami

Zdroj: Wikimedia Commons, The White House
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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