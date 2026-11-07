Otřesy v americké vládě? Trumpova administrativa může projít personálními změnami

Oba přitom patří k nejvýraznějším představitelům Trumpovy zahraniční a bezpečnostní politiky, která se během předvolební kampaně stala jedním z hlavních terčů kritiky.
Rubio podle agentury Bloomberg se svými poradci probírá možnosti dalšího působení a o svém případném odchodu již hovořil s představiteli Bílého domu, kteří ho měli přesvědčovat, aby zůstal. Sám ministr však zprávy odmítá a tvrdí, že jeho plánem vždy bylo pracovat pro Trumpa až do konce jeho mandátu.
Případný odchod by mu mohl umožnit připravit se na další politickou kariéru, včetně prezidentských voleb v roce 2028. Rubio je totiž spolu s viceprezidentem JD Vancem považován za jednoho z možných budoucích republikánských kandidátů.
„Odchod Marca Rubia z kabinetu je určitě reálná varianta, nepochybně si vážně uvažuje o vlastní prezidentské kandidatuře a v současném politickém klimatu bude potřebovat nějaký způsob, jak se vůči nepopulární Trumpově administraci alespoň částečně vymezit," zhodnotil pro Trade-off situaci Rubia politolog Jakub Dopieralla. „Čím déle zůstane členem kabinetu, tím budou jeho šance na další politickou kariéru klesat.“
Ještě složitější situaci řeší ministr obrany Pete Hegseth. Republikánský kongresman Thomas Massie oznámil, že příští týden znovu předloží návrh na jeho impeachment kvůli vedení války s Íránem bez souhlasu Kongresu. Iniciativa může tentokrát získat výraznější podporu demokratů a potenciálně i části republikánů. Hegseth se proti kritice veřejně brání, zatímco Trump se ho nadále zastává a odmítá, že by plánoval jeho odvolání.
„Pokud jde o impeachment Hegsetha, tak je podle mě skoro jisté, že k němu ve Sněmovně reprezentantů dojde ještě teď koncem roku před nástupem nového Kongresu, nebo příští rok až nastoupí nová demokratická většina. Jediné, co by impeachmentu mohlo předejít, je pokud se prezident rozhodne ještě předtím Hegsetha propustit. O tom nepochybně uvažuje, protože by na něj mohl svést vinu za neúspěch války s Iránem a částečně odvést pozornost od volebního fiaska," shrnul Dopieralla.
Společným jmenovatelem obou případů je nepopulární válka s Íránem, která podle viceprezidenta JD Vance patřila k hlavním důvodům volební porážky republikánů. Demokraté navíc po převzetí kontroly nad Kongresem plánují intenzivnější vyšetřování kroků Trumpovy administrativy, včetně některých vojenských operací. Pro současné členy vlády tak může být nadcházející období politicky výrazně náročnější.
Případné personální změny by zároveň mohly být pro Trumpa příležitostí k částečnému restartu administrativy po volebním neúspěchu. Čas na výměnu některých ministrů se mu však krátí. Pokud chce ještě prosadit nové nominanty s pomocí republikánské většiny v Senátu, musí tak učinit před lednem, kdy se jeho kontrola nad Kongresem změní. Zda Rubio skutečně odejde a Hegseth svou pozici obhájí, zatím zůstává otevřené.