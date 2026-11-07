V prvních dnech prudce kvasí. Jak se starat o čerstvě naložené zelí

Nakládání zelí se řadí mezi tradice, které se vyplatí dodržovat. Domácí kysané zelí je totiž elixírem plným vitamínů. Mít ho doma a konzumovat ho přes zimu, kdy není k dispozici kvalitní čerstvá zelenina, se prostě vyplatí. Pokud už máte zelí naložené, dobře víte, že se o něj musíte pořádně postarat. Především první dny nelze nijak podcenit. V opačném případě byste museli zelí vyhodit, což by byla velká škoda. My jsme nakládali před pár dny, a tak se s vámi podělíme o zkušenosti z prvních dní naloženého zelí.
Začátek kvašení si zaslouží vyšší teplotu
Je to tak. My máme kameninový hrnec se zelím přímo ve vytápěném sklepu, takže teplota je tady takřka pokojová. Pohybuje se kolem 22 stupňů Celsia. Zelí kvasí při takovéto teplotě poměrně rychlým způsobem. V chladnější místnosti by tomu tak určitě nebylo a na vykvašení by se čekalo mnohem déle.
Zelí velmi rychle pění, pěnu je třeba odstranit
S vysokou teplotou a rychlým průběhem kvašení souvisí také vznik pěny. Té bývá zpočátku poměrně hodně. Častokrát se dostane až ven ze samotné nádoby. Ostatně na našem obrázku se můžete sami přesvědčit. Tak jako tak musí pěna pryč. My ji stíráme čistou houbičkou na nádobí. Dolů jde poměrně jednoduše.
Tip: Jak na nakládání telí rok za krokem. Podívejte se do našeho návodu.
Pozor na hladinu láku
S pěnou souvisí pochopitelně i lák. Když pěnu odstraňujeme, do houbičky se nám tradičně trocha láku nasaje. To ale vůbec nevadí. Když ho odstraníme trochu, nic moc se nestane. Zelí ale musí být pokryté právě onou kyselou vodou. Ta představuje jakousi zátku, díky které se zelí prostě a jednoduše nezkazí. Lák se časem vypařuje a je třeba ho dolévat. Část jsme si nechali po samotném nakládání zelí. Když nám dojde, přidáváme osolenou vodu.
Vyčištěné zelí: Foto Radek Štěpán
Po týdnu přijde zelí do chladu
Je to tak. Bujné kvašení zelí přejde zhruba po týdnu. Pak se vyplatí zelí dát do chladnější místnosti. My za tímto účelem využíváme prostor v nevytápěné garáži. Na jaře pak zelí putuje do chladnějšího sklepa. Už v garáži se kvašení zelí přibrzdí, nicméně probíhá dál. Hotové zelí míváme tak po měsíci kvašení.
Zdroje info: Autor- vlastní zkušenosti
Čerstvě naložené zelí: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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