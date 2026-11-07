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V prvních dnech prudce kvasí. Jak se starat o čerstvě naložené zelí

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Nakládání zelí se řadí mezi tradice, které se vyplatí dodržovat. Domácí kysané zelí je totiž elixírem plným vitamínů. Mít ho doma a konzumovat ho přes zimu, kdy není k dispozici kvalitní čerstvá zelenina, se prostě vyplatí. Pokud už máte zelí naložené, dobře víte, že se o něj musíte pořádně postarat. Především první dny nelze nijak podcenit. V opačném případě byste museli zelí vyhodit, což by byla velká škoda. My jsme nakládali před pár dny, a tak se s vámi podělíme o zkušenosti z prvních dní naloženého zelí.
Naložené zelí

Naložené zelí

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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