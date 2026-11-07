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Transformers: Steve Jobs odmítl spolupráci, skutečný útěk před bombou a praví vojáci před kamerou

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Při natáčení filmu Transformers odmítl Steve Jobs půjčit filmařům slavný iPod. Režisér navíc pod herci odpálil reálné výbušniny.
Transformers

Transformers

Zdroj: FOTO:© DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 18:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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