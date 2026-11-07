Transformers: Steve Jobs odmítl spolupráci, skutečný útěk před bombou a praví vojáci před kamerou

Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima Transformers, FOTO: © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures, distr. FTV Prima
Když Michael Bay v roce 2007 přijal režii filmu Transformers, přiznal, že ho považoval za hloupý snímek o dětských hračkách. Kývl na něj jen proto, aby mohl pracovat s producentem Stevenem Spielbergem. Nakonec ale ze sci-fi trháku s živými roboty vytvořil jeden z největších milníků počítačových triků. Auto z bazaru ukrývá mimozemské tajemství
Teenager Sam Witwicky (Shia LaBeouf) řeší běžné problémy. Chodí do školy, snaží se zaujmout atraktivní spolužačku Mikaelu (Megan Fox) a nutně potřebuje první vlastní auto. Ve starém voze, který si pořídí v bazaru, ovšem objeví zástupce mimozemské civilizace. Země se brzy stává bitevním polem mezi dvěma frakcemi vyspělých robotů – hodnými Autoboty a zlými Decepticony, kteří dokážou na sebe brát podobu pozemských dopravních prostředků. Bojují o prastarý mocný zdroj energie, a právě obyčejný teenager Sam k němu nevědomky ukrývá jediný přístupový klíč.
Práci počítačových kouzelníků ze studia Industrial Light & Magic ilustruje jedna obrovská matematická zajímavost. Podle výpočtů by všechny digitální bloky (polygony), ze kterých animátoři vytvořili modely Transformerů, vystačily na nepřerušené lano dlouhé ze Země až na Měsíc a zpět. Dokonce by zbylo ještě dostatek virtuálního materiálu na dvojnásobné postavení římského Kolosea. Aby roboti vypadali uvěřitelně, každý jejich převlek a transformace probíhají na plátně naprosto odlišným způsobem a statisíce součástek se pokaždé pohybují v jiném, ale plynulém pořadí.
Nástrahy natáčení a reálný útěk před bombou
Michael Bay se na radu Spielberga rozhodl omezit počítačové efekty jen na roboty a většinu akce včetně výbuchů natáčel fyzicky. Ve scéně, kde obří štír Scorponok proráží písek těsně za prchajícími vojáky, režisér nechtěl riskovat a odpálil nálože přímo pod herci. Bay před spuštěním kamer nařídil vojákům, ať se děje cokoliv, musí utíkat, protože je jinak výbuchy opravdu zabijí. Panika, kterou tak herci na plátně ukazují, je stoprocentně skutečná a vychází z čirého strachu o život.
Tvrdou školu natáčení zažil i představitel Sama, Shia LaBeouf. Při své první klapce vůbec musel utíkat před hlídacími psy. Jeden z rozzuřených psů ho ovšem nepřestal pronásledovat ani po zaznění slova stop, na což LaBeouf později vtipně vzpomínal jako na oficiální přivítání na natáčení s Michaelem Bayem.
I herci se navíc občas stali obětí reálných zranění. Když Autoboti přepadnou státní kolonu, měly stráže použít jen gumové zbraně na laně. Jedna ze zbraní však při úderu herce do hlavy bolestivě udeřila. Režisér se zraněnému komparzistovi pouze omluvil, ale jeho grimasa bolesti ve filmu zůstala.
Generálové uvolnili stíhačky i pravé vojáky
Komedii o robotech znatelně pomohlo americké ministerstvo obrany. Kanceláře povolily armádě největší spolupráci s Hollywoodem od doby natáčení válečného Černý jestřáb sestřelen. Filmaři směli pro mimozemské převleky Decepticonů použít reálná armádní vozidla, obdrželi k zapůjčení skutečné bojové uniformy a komparz tvořili opravdoví vojáci. Ministerstvo na oplátku žádalo, aby filmaři uspořádali bezplatnou předpremiéru pro členy armády.
Štáb navíc získal speciální dohodu se společností General Motors, která za symbolické náklady dodala všechna auta, z nichž přibližně 200 kusů produkce v epické bitvě o město odpálila do vzduchu.
Tvůrci při výrobě filmu naráželi na nečekané restrikce. Bay původně plánoval pro laboratorní prezentaci uvnitř vládní základny použít Apple iPod, ale ředitel firmy Steve Jobs osobní žádost zamítl. Štáb proto musel sáhnout po obyčejném telefonu značky Nokia. Skutečností se naopak staly i menší bláznivé nápady z plátna. Ve chvíli, kdy padouch Bonecrusher uprostřed dálnice zmasakruje autobus a plynule ho přeřízne napůl, nešlo o žádný počítačový trik. Tým skutečně sestrojil rozpůlený autobus držený lany, naplnil ho výbušninami a nechal ho odpálit naživo.
Snímek Transformers odvysílá stanice Prima COOL v sobotu 7. listopadu od 20:15.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).