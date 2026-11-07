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Proč mají domácí vejce od slepic v zimě bledší žloutek a jak to změnit

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Dennívýzva
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V létě měla vajíčka od vašich slepic sytě oranžový žloutek, zatímco teď na podzim a v zimě je po rozklepnutí jen bledě žlutý, někdy až nezvykle světlý. Stejného rozdílu si všímají i lidé, kteří berou domácí vejce od sousedů. Nemusíte mít ale žádné obavy, vaše slepice nejsou nemocné a nic jim nechybí. Odstín žloutku totiž přímo závisí na tom, co drůbež zobe, a v zimě je její jídelníček zkrátka jiný. Jde o naprosto přirozenou sezónní změnu, kterou chovatelé řeší už přes sto let.
zloutek

zloutek

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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