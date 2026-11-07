Proč mají domácí vejce od slepic v zimě bledší žloutek a jak to změnit

V létě měla vajíčka od vašich slepic sytě oranžový žloutek, zatímco teď na podzim a v zimě je po rozklepnutí jen bledě žlutý, někdy až nezvykle světlý. Stejného rozdílu si všímají i lidé, kteří berou domácí vejce od sousedů. Nemusíte mít ale žádné obavy, vaše slepice nejsou nemocné a nic jim nechybí. Odstín žloutku totiž přímo závisí na tom, co drůbež zobe, a v zimě je její jídelníček zkrátka jiný. Jde o naprosto přirozenou sezónní změnu, kterou chovatelé řeší už přes sto let.
Co dává žloutku sytou barvu
Žluté a oranžové odstíny ve žloutku mají na svědomí přírodní rostlinná barviva zvaná karotenoidy. Slepice si tyto látky v těle samy vyrobit nedokážou, takže je musí přijímat v potravě. Bohatým zdrojem je čerstvá tráva, jetel, pampelišky, vojtěška nebo tmavá listová zelenina.
Během léta slepice pobíhají po zahradě, neustále spásají čerstvou zeleň a přilepšují si hmyzem. V zimních měsících ale zelená pastva ve výběhu chybí a drůbež dostává převážně obilí. Podle amerických zdrojů přitom platí, že krmení pšenicí a ječmenem vede ke světlým žloutkům a po bílé kukuřici jsou dokonce skoro bezbarvé. Naopak klasická žlutá kukuřice dokáže žloutek vybarvit do hezké středně žluté.
Jsou zimní vejce méně kvalitní?
Světlejší barvy se rozhodně bát nemusíte. Obsah bílkovin, základních vitamínů i minerálů zůstává ve vejci stejný bez ohledu na to, jak moc je žloutek žlutý. Samotný odstín toho totiž o celkové kvalitě vejce příliš neřekne, protože žloutek se dá snadno přibarvit vhodně zvoleným krmivem.
Jedna výhrada ale existuje. Podle výzkumu Pensylvánské státní univerzity a rozboru časopisu Mother Earth News obsahují vejce od slepic z pastvy více vitamínů A, D a E a také vyšší podíl omega-3 mastných kyselin než snůška od nosnic krmených převážně obilím. Sytá barva u domácích vajec tak spíše potvrzuje, že slepice měla pestrý jídelníček. Samotný vliv barvy na chuť se zatím zkoumal jen málo, a přestože někteří lidé přísahají, že tmavší žloutky chutnají lépe, chybí pro to pádné důkazy.
Jak slepicím v zimě přilepšit pro hezčí žloutky
Pokud chcete mít i v zimě vajíčka jako malovaná, přidejte slepicím do krmení více zeleně a zeleniny. Platí přitom jednoduché pravidlo: čím tmavší listy, tím výraznější výsledek. Skvěle poslouží kapusta, kadeřávek, špenát nebo listy z brokolice. K sytě oranžovým až načervenalým žloutkům zase dopomůže dýně, rajčata a červená paprika. Když je čerstvé zelené krmení v zimě hůře dostupné, spolehlivě ho nahradí sušená vojtěška.
Foto: Pixabay
Vyzkoušet můžete také obyčejnou strouhanou mrkev. Studie zveřejněná v roce 1998 v odborném časopise Asian-Australasian Journal of Animal Sciences potvrdila, že mletá sušená mrkev barvu žloutků skutečně zlepšuje, i když žlutá kukuřice v testech zabírala ještě o něco lépe. Veškerou zeleninu ale slepicím podávejte vždy jen jako zpestření k běžné krmné směsi, nikoliv místo ní. První změny v barvě žloutku si pak na pánvi všimnete zhruba za týden až deset dní.
Kdy by vás měl bledý žloutek varovat
Zatímco u domácího chovu je zimní vyblednutí normální, u kupovaných vajec může být varovným signálem přesně opačná situace. Pokud si uprostřed léta koupíte v obchodě vejce označená jako z volného výběhu a uvnitř najdete úplně bledý žloutek, pravděpodobně se slepice ven na trávu příliš nedostaly. V některých chovech totiž mají nosnice k dispozici jen malá dvířka vedoucí na omezený plácek.
Na druhou stranu ani zářivě oranžový žloutek u levných vajec ze supermarketu ještě neznamená, že slepice žily na zelené louce, protože velkochovy dokážou barvu snadno dohnat upravenou krmnou směsí.
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Zdroje info: Autor, https://koreascience.kr/article/JAKO199823443160385.pdf, https://gardenbetty.com/how-to-get-those-delightful-dark-orange-yolks-from-your-backyard-chickens/, https://www.hobbyfarms.com/egg-yolk-color/
Náhledové foto: Pixabay
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