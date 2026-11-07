Boris Šťastný si nedal pokoj ani během stávky České televize: Jeho reakce pobouřila velkou spoustu voličů

GLOSA / Ministr Boris Šťastný si chválí náhradní vysílání ČT, baví ho víc než zprávy. Samozřejmě, když z obrazovky zmizí nepříjemné otázky a kritika.
Ministr Boris Šťastný si spokojeně pochvaloval náhradní vysílání České televize, protože ho prý bavilo víc než zprávy. A ani se nedivím. Spolu se zprávami totiž z obrazovky zmizely i nepříjemné otázky a kritika, mířená obvykle především na politiky, takže je svět hned krásnější. Zvlášť tedy z ministerského křesla.
Bez zpráv je svět lepší?
To je přece skvělá zpráva! Tedy vlastně ne, není, protože zprávy neběží. Ale pan ministr Boris Šťastný je spokojený, a to je evidentně to hlavní. Na síti X se pochlubil, že si náhradní obsah České televize docela užívá, dokonce víc než ten standardní. Konečně někdo, kdo dokáže ocenit, když se místo informací vysílá něco, co ho nerozčiluje. Skoro bych řekla, že jsme právě objevili recept na politické štěstí. Stačí vypnout zpravodajství a tvářit se, že všechno funguje báječně.
Vlastně tomu i rozumím. Žádné nepříjemné otázky, žádné reportáže o přešlapech, žádné připomínání slibů. Jen obrazovka, klid a blažený pocit, že se nic neděje. Takovou televizi bych si asi také užívala, kdybych se chtěla vyhnout všemu, co se mi zrovna nehodí do politického obrazu světa. A možná bych si k tomu rovnou pořídila ovladač s jediným tlačítkem: Vypnout realitu.
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Televize na míru. Hlavně ať se nikdo neptá
Já bych tenhle koncept rovnou ještě rozšířila. Zrušila bych politické debaty, protože v nich někdo nedej bože odporuje. Vypnula bych ekonomické zpravodajství, protože čísla mi občas kazí náladu. A investigativní pořady? Ty bych nahradila dokumentem o roztomilých koťatech. Ta se na rozdíl od novinářů neptají, kdo za co může, jen hezky koukají. Když se objeví nepříjemná otázka, koťátko prostě zamňouká a je po problému.
Člověk by řekl, že vypnout v ČT v zájmu části politického spektra zpravodajství, tedy základní kámen veřejné mediální služby, je docela vážná věc. Mne ale ten náhradní obsah docela baví. Vlastně i víc, než ten standardní. https://t.co/b2C5v5CxJa
— Boris Šťastný (@borisstastny) November 3, 2026
Zavedla bych úplně nový standard veřejnoprávní služby: čím méně se občan dozví, tím spokojenější bude politik. A kdyby se někdo ozval, že televize má informovat, a ne dělat vládě kulisu, pustila bych mu další díl náhradního programu. Třeba by se pak uklidnil jako pan ministr. A kdyby ne, dostal by ještě jeden. Demokracie je přece o dialogu, ne? Jen je potřeba správně nastavit hlasitost.
Autorská glosa redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše.
Tento příspěvek Boris Šťastný ocenil protesty České televize: Není divu, vládě se tak alespoň na chvíli „ulevilo“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.