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Boris Šťastný si nedal pokoj ani během stávky České televize: Jeho reakce pobouřila velkou spoustu voličů

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GLOSA / Ministr Boris Šťastný si chválí náhradní vysílání ČT, baví ho víc než zprávy. Samozřejmě, když z obrazovky zmizí nepříjemné otázky a kritika.
Fotografie Borise Šťastného

Fotografie Borise Šťastného

Zdroj: Foto: NextFoto, Boris Šťastný setkání k 8. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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