Crinkles: popraskané, ale lahodné a milované. Upeč si dobrotu, co se rozplývá na jazyku!

OBSAH ČLÁNKU:
- Co jsou crinkles a kde se vzaly?
- Recepty na crinkles, které si zamiluješ
- Čokoládové crinkles
- Citrónové crinkles
- Pomerančové crinkles
- Kokosové crinkles
- Crinkles Red Velvet
- Skořicové crinkles
- Mandlové crinkles
Proto ti přinášíme ty nejoblíbenější varianty a návod, jak si tuhle lahůdku upéct. Jsme si prakticky jisté, že jim okamžitě podlehneš a postupem času vyzkoušíš všechny!
Co jsou crinkles a kde se vzaly?
Má se za to, že za vznikem crinkles stojí jistá Helen Fredell z Minnesoty. Pocházejí tedy ze Spojených států. Často jsou ale spojované i s Filipínami, kde se vyrábějí tzv. ube crinkles (crinkles s obsahem ube pasty nebo prášku, což jim dodává fialovou barvu).
Crinkles zaujmou už svým vzezřením – jsou typické svými prasklinami. Na povrchu to při ochutnání křupne, ale uvnitř jsou krásně vláčné a jemné.
Recepty na crinkles, které si zamiluješ
Dobrou zprávou je, že ať se rozhodneš upéct jakékoli crinkles, skoro vždycky si budeš moct připravit základní těsto, které potom jen lehce vyladíš. Například když budeš chtít péct citrónové crinkles, vynecháš kakao a nahradíš ho citrónem.
Právě díky variabilnímu základnímu těstu můžeš při přípravě crinkles parádně experimentovat a vždycky si upéct něco, na co máš právě chuť. Stejně jako je to třeba s muffiny!
Čokoládové crinkles
Odrazíme se tedy od čokoládových crinkles. Pak už budeš vědět, z čeho udělat těsto pro svoje další pokusy. To základní bude bez kakaa nebo čokolády.
Co potřebuješ: 250 g hladké mouky, 350 g cukru krystal, 115 g másla, 125 g holandského kakaa nebo vysokoprocentní čokolády, 4 vejce, 2 lžičky vanilkového extraktu, 2 lžičky prášku do pečiva, ½ lžičky soli a trochu moučkového cukru na obalení (můžeš ho smíchat s troškou krupicového cukru)
Jak na to?
- Změklé máslo ušlehej s cukrem, aby vznikla pěna.
- Do ní pak postupně zašlehej vejce, vanilkový extra a kakao nebo rozpuštěnou čokoládu.
- Ve druhé míse smíchej všechny sypké ingredience.
- Postupně je pak zašlehej do pěny.
- Hotové těsto zabal překryj potravinovou fólií a dej ho do ledničky aspoň na 5 hodin, ideálně přes noc.
- Z těsta tvoř malé kuličky, každou obal v moučkovém cukru a dej na plech. Nech mezi nimi trochu prostoru, ať se ti při pečení nespojí.
- Crinkles peč zhruba 10 minut na 175 °C. Neboj se, po vyndání z trouby ještě trošku ztuhnou.
Citrónové crinkles
Citrónové crinkles chutnají vždycky, obzvlášť pak ale v létě, kdy je jejich chuť dokonale osvěžující. Klidně je servíruj ke kávě při posezení na terase.
Jak na to? Místo kakaa nebo čokolády přidej 2 lžíce citrónové šťávy a lžičku najemno nastrouhané citrónové kůry. Asi tušíš, že ideální bude chemicky neošetřený citrón a pro jistotu ho samozřejmě pořádně umyj.
Když budeš chtít citrónové crinkles poctivě žluté, přidej do těsta potravinářské barvivo.
Pomerančové crinkles
Jestli máš ještě radši chuť pomeranče než kyselost citrónu, přidej do základního těsta kůru z jednoho pomeranče a šťávu asi z poloviny pomeranče.
Kokosové crinkles
Ach, kokos. Někteří z nás by se ho mohli ujíst. I kokosové crinkles si můžeš upéct, a to docela jednoduše. Do základního receptu (bez kakaa) přidej 100 g kokosu (podle konzistence, případně můžeš dát i víc).
Crinkles Red Velvet
Tajemství dortu Red Velvet a nakonec i crinkles Red Velvet spočívá v červeném potravinářském barvivu. Přidej ho tolik, kolik ti poradí návod v porovnání s množstvím ingrediencí, které použiješ.
Kouzlo? Kdepak! Červené potravinářské barvivo.
Skořicové crinkles
Při přípravě skořicových crinkles můžeš z těsta vynechat kakao, ale nemusíš. Klidně ho jen přidej o něco míň a k tomu vmíchej skořici. Bude stačit zhruba lžička.
Mandlové crinkles
Voňavou pouť po crinkles zakončíme u mandlí. Přidat můžeš 50 g (a víc) mletých mandlí nebo rovnou mandlové mouky. Přikápnout můžeš i mandlové aroma, ale jen zlehka.
Zkusíš si upéct crinkles poprvé, nebo už je dávno máš v repertoáru? Ať tak, či onak, přejeme dobrou chuť!
Autor článku: redakce
Použité zdroje:
- clarenovascotia.com/en/governance/your-municipality/news/chocolate-crinkle-cookies-charlene-dela-cruz-meteghan
- toprecepty.cz/recept/50965-cokoladove-crinkles-s-bilym-kabatkem
- fresh.iprima.cz/citronove-crinkles-popraskane-susenky-se-svezi-chuti-a-vuni-433859
- pekarinka.cz/2021/12/13/pomerancove-crinkles
- bromabakery.com/red-velvet-crinkle-cookies
- babiccinavolba.cz/recepty/cokoladove-crinckles-se-skorici
- snehulacek.cz/vanocni-crinkles-recepty/#Mandlove_crinkles_se_skorici