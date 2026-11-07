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Crinkles: popraskané, ale lahodné a milované. Upeč si dobrotu, co se rozplývá na jazyku!

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Crinkles si sice spousta z nás spojuje s Vánocemi, můžeš si na nich ale pochutnat kdykoli během roku. Máme pro tebe recepty na ty nejoblíbenější!
Crinkles si můžeš připravit z jednoho základního těsta na celou řadu způsobů.

Crinkles si můžeš připravit z jednoho základního těsta na celou řadu způsobů.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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