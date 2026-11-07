Kvalifikace na VC Brazílie: Živý přenos

V Brazílii bylo 20 °C a teplota tratě se pohybovala kolem 40 °C.
Interlagos is down there somewhere ️
The heavy rain has cleared but the track is damp as we prepare for qualifying
#F1 #BrazilGP https://t.co/ATNOoKUmCi
— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Očekával se déšť. Jezdci dostali upozornění, že mají co nejdříve zajet měřený čas.
Chance of rain is 90% ☔️
#F1 #BrazilGP https://t.co/gDRx4prFyq
— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Q1
Hned na začátek kvalifikace začalo pršet. Jezdci, co čekali už v boxové uličce tak museli objet jedno kolo, přezout na pneumatiky do mokra a pak teprve vyjet znova na trať.
Current conditions ☔️
#F1 #BrazilGP https://t.co/RKwTpUBkqy
— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Podmínky se zhoršily tak, že byly vyvěšeny červené vlajky a do konce Q1 zbývalo 15:37.
RED FLAG
The rain is crazy and the session is halted! ✋
#F1 #BrazilGP https://t.co/vlEnEE628l
— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Isack Hadjar reportoval do rádia, že s takovou bude potřebovat novou sedačku a novou kombinézu. Tak ho překvapily podmínky na trati.
Silný déšť se očekával dalších 10 minut.
Další jezdci hlásili, že byli překvapeni deštěm a jak byli mokří.
Pro lepší představivost, takhle podmínky na trati viděli piloti.
Lando’s visor cam gives you a good idea of how wet it was on track before the stoppage
#F1 #BrazilGP https://t.co/gM1qKiv2hJ
— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Prozatím se podmínky na trati nezlepšily.
Na trať vyjel medical car, aby ověřil podmínky na trati. Na Interlagosu totiž přestalo pršet.
Předpověď opět vypadá, že během 10 minut přijde zase hustější déšť.
Ještě jedna fotka z úvodu kvalifikace.
Intense
#F1 #BrazilGP https://t.co/IHvNxtBCrG
— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Na trati se ukázal safety car.
The Safety Car ventures out to test conditions
A reminder that Q1 was stopped with 15m 37s remaining
#F1 #BrazilGP https://t.co/OReEUotoEN
— Formula 1 (@F1) November 7, 2026
Maršálové na trati se snažili odklidit stojatou vodu.
Červená vlajka prozatím byla vyvěšena 42 minut.
Podruhé se na trati ukázal safety car.
Předpovídaný déšť přišel. Prozatím to nevypadalo na možnost obnovit kvalifikaci.
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