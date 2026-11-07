Staré desky po rodičích lidé často skladují špatně. Vysoký komín jim nesvědčí a problém může být i v polici

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Staré desky po rodičích lidé často skladují špatně. Vysoký komín jim nesvědčí a problém může být i v policiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Gramofonové desky uložené léta ve skříni nemusí čekat na drahou renovaci. Často potřebují hlavně správné místo, vlastní obal a šetrné zacházení. Vysoká hromada naležato, slunce přes okno nebo police u radiátoru jejich stavu neprospívají. Než se stará sbírka znovu pustí, vyplatí se prohlédnout jednotlivé kusy a změnit několik zdánlivých drobností při ukládání.
Staré desky po rodičích lidé často skladují špatně. Vysoký komín jim nesvědčí a problém může být i v policiZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 07.11.2026 17:43
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