Na Netflix dorazila pořádně praštěná komedie. Falešní policisté, létající hrdinové a akce jako z Bollywoodu

Na Netflix dorazila nová
thajská komedie! Komediální film Gang Over ( Overacting) představí slečnu, jejíž otec miluje kriminálky, ale bohužel jimi už nemůže žít. Je totiž policistou v důchodu, který trpí poruchou paměti, a myslí si, že je stále ve službě. Setkání s realitou mu může způsobit infarkt, a proto se jeho dcera rozhodne mu snění prodloužit. Foto: Netflix Bývalý policista stále v ulicích
Winai býval policejní legendou. Teď je v důchodu, jeho paměť slábne a on se v myšlenkách vrací do doby, kdy neohroženě pronásledoval zločince. S někdejší slávou se ovšem táhne také nedořešený účet s jeho největším protivníkem Sua Haem. Zatímco je tedy pro Winaie akce smyslem života, jeho dcera Woranuch v ní vidí především nebezpečí.
Jako herečka, které se zrovna příliš nedaří, proto dostane příležitost využít své schopnosti poněkud netradičně. Společně s přáteli a bývalou láskou, policistou Toyem, začne pro otce připravovat falešné policejní zásahy. Cíl je jednoduchý: dopřát mu pocit, že je znovu hrdinou, a přitom ho udržet v bezpečí. Jenže čím ambicióznější jejich představení je, tím obtížněji se dá ukočírovat.
Situaci navíc zkomplikuje pozornost skutečné policie. A aby toho nebylo málo, na scénu se vrátí také opravdový záporák Sua Hao. Hranice mezi hraným dobrodružstvím a skutečným průšvihem se tak začne rychle rozpadat.
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Už samotný název Overacting, tedy přehrávání, napovídá, že „oscarové“ herectví a melancholická gesta tentokrát nejsou na programu. Tvůrci se otevřeně hlásí k energii bollywoodské kinematografie, kterou miluje i hlavní hrdina. Už trailer ukazuje souboje ve vzduchu, přehnané akční výstupy a falešné mise, jejichž rozměry se postupně vymykají kontrole. Upoutávka hraje všemi možnými barvami, který může konkurovat snad jen výhled z okna na podzimní koruny stromů.
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Barvité a přehnané tu však nejsou jen kulisy a vtípky. Představitel policisty Winaie, herec a komik Teng Terd Terng, si zamiloval kulisy tržišť inspirovaných Indií i náročné natáčení akčních scén se závěsnými lany. Dokonce žádal, aby ho při některých výstupech tahali ještě výš do vzduchu. Producent Rergchai Poungpetch
doplnil: „Díky typické bollywoodské energii se zábava posouvá na zcela novou úroveň. Bez jakýchkoli tvůrčích omezení mohl náš produkční tým naplno rozvinout i nejvýstřednější nápady a vytvořit něco osvěžujícího, díky čemuž diváci mohou zapomenout na stres.“ Vtip, zbraně a daddy issues
Přes všechny přestřelené situace nemá být ale film pouze přehlídkou bláznivých vtipů. Příběh je vlastně docela křehký: dcera sleduje, jak se otci ztrácí paměť, a snaží se mu zachovat radost i pocit vlastní důležitosti.
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Bow Maylada Susri, která hraje Woranuch,
dodává, že humor zde právě vzniká z toho, jak daleko je dcera ochotná zajít z lásky k rodině. „I když je Gang Over plnohodnotná komedie, moje role vychází z vážnosti a upřímnosti. Posláním hlavní hrdinky je udělat cokoliv, ať už je to jakkoli dramatické nebo extrémní, aby přinesla štěstí svému otci.“ Právě kontrast mezi upřímnou láskou a bizarními vtipy tak patří k hlavním lákadlům filmu. Listopadový večer s praštěnou komedií
Nový snímek potěší nejen fanoušky přepálených thajských komedií, ale i diváky, kteří mají rádi akční kousky bez psychologických traumat. Zda tahle kombinace milého příběhu zaobaleném v chaosu skutečně zafunguje, ukáže až samotný film.
Film Gang Over (Overacting) je aktuálně na Netflixu s českými titulky.
Zdroje: Netflix, What's on Netflix, MovieWeb