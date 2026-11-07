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Ester Prchalová z Milionového páru slaví 46. Kdysi natočila dva filmy pro dospělé, nedávno zhubla přes 20 kilo

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Ester Prchalová letos oslavila šestačtyřicátiny a shodila přes 22 kilo. Po odchodu z televize si vybudovala kosmetický byznys a s manželem staví apartmán v Egyptě.
Michal David a Ester Ládová

Michal David a Ester Ládová

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 18:26

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