Ester Prchalová z Milionového páru slaví 46. Kdysi natočila dva filmy pro dospělé, nedávno zhubla přes 20 kilo

Ester Prchalová v neděli oslaví šestačtyřicáté narozeniny. Kdysi kvůli lechtivým snímkům z minulosti přišla o televizní kariéru, vybudovala si ale úspěšný kosmetický byznys. Místo reflektorů dává aktuálně přednost cestování a budování vlastního bydlení u moře.
Od televizního skandálu ke kosmetice
Ester Prchalová se do paměti diváků zapsala v roce 2004 pod rodným jménem Ládová. Tehdy se objevila v reality show Milionový pár na stanici Nova. Televize ale pořad po pouhých čtyřech dílech narychlo stáhla z vysílání, protože na světlo vyšly zprávy o jejím účinkování ve filmech pro dospělé. Dnes už se podobné skandály v reality show neřeší.
Ládová tehdy vystupovala pod pseudonymem Sophia Trabajan. Jeden z filmů se později dostal do distribuce pod názvem Milionová Ester Ládová. Sama se ale označení por*oherečka bránila. V rozhovoru pro iDNES.cz v říjnu 2004 vysvětlovala: „Natočila jsem za celý svůj život dva filmy jeden den.“ Přiznala také, že nabídku přijala kvůli penězům a další natáčení odmítla.
Následovaly ztráty v řádu desítek milionů korun a pro samotnou aktérku velký mediální nátlak. Pokoušela se sice prorazit v hudbě a vydala desku pod vedením Karla Vágnera, z veřejného dění se ale po devíti letech stáhla.
Své místo našla v podnikání. V Berouně si otevřela salon a uvedla na trh oční sérum. „Dlouho jsem bojovala s výsměchem a nedůvěrou, ale na to už mě připravil právě ten showbyznys,“ řekla v loňském rozhovoru pro Prima Ženy. Firma podle zprávy z letošního podzimu dokonce získala certifikaci pro vývoz mimo Evropskou unii.
Rozvod po osmi letech
V roce 2013 se provdala za Bohumila Bílého, ovšem už koncem roku 2014 přišla studená sprcha. Manžel jí tehdy údajně oznámil, že čeká dítě s kadeřnicí, která ho předtím stříhala na jejich svatbě. Následoval rozvod. „Po osmi letech společného života a dvou letech manželství mě postavil před hotovou věc. Oznámil mi, že se musíme rozvést, jelikož nějakým nedopatřením čeká dítě s jinou,“ vysvětlila s odstupem času.
Tehdy ji to úplně zlomilo. Když pak o několik let později potkala nového partnera a chtěli spolu mít děti, ukázalo se, že je mít nemůže. Ve čtyřiceti to vzdala.
Manžel hlídal Moniku Babišovou
Vnitřní klid našla vedle Josefa Prchala. Ten necelých pětadvacet let působil u zásahové jednotky jako instruktor a pak dva roky dělal osobní ochranku, mimo jiné Monice Babišové. Svého oboru se nakonec vzdal a připojil se k ní do firmy. V červnu 2018 měli svatbu na hrádku Červený Újezd.
„Jsme spolu pořád. V práci i v životě, až nad tím mnozí kroutí hlavou,“ řekla. Jak jim to spolu klape, ukázala v těchto dnech na Instagramu fotkou z Budapešti, na které si večer na terase s výhledem na rozsvícené město spolu připíjejí.
O 22 kilo lehčí
Šestačtyřicítku letos slavila v životní formě. Fanoušky překvapila už v létě, když na sociálních sítích ukázala, že za dva roky shodila přes 22 kilogramů, z téměř 82 na lehce přes 59. „Maminka, vrchní kritik, říká, že mám postavu jak holčička,“ napsala k fotce. Sledujícím, kteří se ptali, jak to dokázala, odpověděla, že hodně cvičí, ale bez elixíru by to tak dobře nešlo.
Pohybu dává opravdu hodně. Loni popsala, že čtyřikrát až pětkrát týdně cvičí dvě až tři hodiny: běhá, tančí, boxuje, občas zajde do fitka a s manželem jezdí na kole a chodí do sauny. Spolu taky rádi cestují, nejčastěji do Thajska nebo na Bali, a v Egyptě, kam létají nejvíc, si staví vlastní apartmán.
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