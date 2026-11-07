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Koledy, světýlka a vánočně ozdobená vozidla. DPP představí svou sváteční flotilu

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Pražské ulice opět rozzáří sváteční flotila vozidel MHD. Dopravní podnik vozidla slavnostně rozsvítí odpoledne 28. listopadu. Akce se uskuteční ve vozovně Střešovice, kde si návštěvníci budou moci vánočně vyzdobená vozidla prohlédnout. Na místě nebude chybět občerstvení, ani koledy.
Koledy, světýlka a vánočně ozdobená vozidla. DPP představí svou sváteční flotilu

Koledy, světýlka a vánočně ozdobená vozidla. DPP představí svou sváteční flotilu

Zdroj: DPP - Petr Hejna
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 19:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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