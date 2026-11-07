VOD tipy: Nová česká komedie, legendární zápasník i krvavý western

Ani tento týden se samozřejmě venku výrazně neoteplí, což nabízí ideální příležitost k tomu zalézt si pod deku a vychutnat si některou ze streamovacích novinek. Osvědčené platformy k tomu i tento týden nabízí dostatek novinek.
Animovaný seriál od Netflixu míchá dohromady prvky westernu a těžkotonážní sci-fi plné robotů, kovových rukou a šílených vědců. Novinka vypráví příběh známého kovboje a šerifa Basse Reevese trochu jinak, než si ho dějiny pamatují, a dostává ho do boje s nebezpečnými desperáty, mechanickými zabijáky a hrozbou, která může vyvrcholit občanskou válkou. V drsném seriálu z toho ale bude hodně brutální žánrové zábavy.
Zábavu vám na Oneplay od soboty zajistí Dovolená v Českém ráji. Snímek vypráví o rodince, kterou ovšem hlava rodiny Milan vezme místo vytouženého moře pod stan do titulní lokality. Už tak napjatý vztah s manželkou Týnou se kvůli tomu ještě vyostří a situace se zkomplikuje poté, co se Milan jednoho večera opije a následně se ztratí v lese. Čekejte netradiční komedii v nádherných kulisách s atmosférou lesů a opékaných buřtů.
Keira Knightley
se vrací v druhé sezóně špionážního thrilleru Černá holubice, který bude tentokrát výrazněji sázet na svou akční stránku. Známá herečka zde ztvárňuje tajnou agentku a manželku nadcházejícího britského premiéra, která má agentuře poskytovat tajné informace. Někdo ale začne likvidovat ostatní agenty a její identita se ocitne v ohrožení. Se svým starým dobrým parťákem Samem musí odhalit rozsáhlé spiknutí a jejich důvěra si projde velkou zkouškou.
Na HBO Max se v sobotu stěhuje jeden z divácky nejlépe hodnocených filmů roku 2025, britská dramedie Přísahám, že za to nemůžu. Vtipný i dojemný snímek vypráví příběh Johna Davidsona, muže, který od puberty trpí Tourettovým syndromem. Hlavní hrdina je od dětství kvůli samovolným tikům a vykřikování sprostých slov odstrkován okolím i vlastní rodinou, Davidson se ale snaží bojovat s těžkým osudem a po boku svých nejbližších chce společnosti o nemoci otevřít oči.
Amazon Prime
nabízí seriál o největší boxerské legendě všech dob – Muhammadovi Alim. Nový seriál se bude zabývat nejen jeho největšími vítězstvími i porážkami v ringu či životními událostmi, které utvářely jeho ikonický obraz, ale výrazně se podívá také do jeho soukromí a života, který zůstal veřejnosti spíše skrytý. Novinka ho ukáže nejen jako nesmrtelného zápasníka, ale také jako otce, manžela, syna či bratra.
Liam Neeson
se představuje v další z řady již mírně zaměnitelných akčňáků, tentokrát jako válečný hrdina, jenž je obviněn z činu, který nespáchal. Nasedá proto do nadupané káry a za pomoci svých bývalých kolegů z vojenského praporu utíká v akční jízdě napříč Amerikou před policií a svými činy si získává srdce nejen svých kamarádů, ale také veřejnosti.
Zdroje: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Oneplay