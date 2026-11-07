Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vyhoďte mulčovací kůru z hobbymarketu: Tento zázrak z vlastní zahrady zničí plevel a zachrání kořeny v mrazech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyhoďte mulčovací kůru z hobbymarketu: Tento zázrak z vlastní zahrady zničí plevel a zachrání kořeny v mrazech. Jak správně využít spadané podzimní listí? Přírodní mulč ochrání kořeny před mrazem a přilepší stromkům.
Listí

Listí

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Proč mají domácí vejce od slepic v zimě bledší žloutek a jak to změnit
Proč mají domácí vejce od slepic v zimě bledší žloutek a jak to změnit
Stačí uvařit kávu a nastrouhat mrkev. Orchidej vykvete
Stačí uvařit kávu a nastrouhat mrkev. Orchidej vykvete

Hnojení orchidejí se řad mezi nejčastější témata, která se týkají pěstování pokojových rostlin. Není se...

Když opadá listí aneb poslední práce na zahradě
Když opadá listí aneb poslední práce na zahradě

Opadané listí stromů je symbolem toho, že se zahrada ukládá k zimnímu odpočinku. Předtím je ovšem potřeba...

Kumkumadi olej: Šafránový elixír krásy, který si vyrobíte doma
Kumkumadi olej: Šafránový elixír krásy, který si vyrobíte doma

Kumkumadi olej je výrobkem tradiční ájurvédy, nicméně vyrobit si ho budete moci i doma – pokud k tomu...

Zapomeňte na drahá hnojiva z obchodu: Obyčejný bobkáč za pár haléřů dodá lopatkovci draslík a vyžene všechny škůdce
Zapomeňte na drahá hnojiva z obchodu: Obyčejný bobkáč za pár haléřů dodá lopatkovci draslík a vyžene všechny škůdce

Elegantní lopatkovec neboli toulcovka (Spathiphyllum) patří mezi absolutní stálice našich obýváků i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.