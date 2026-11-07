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Netflix vytahuje nového E.T. Od tvůrců celosvětového hitu Bluey dorazí rodinná sci-fi, která sází na nostalgii

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Vesmírná loď přistává a nápis Alien se během pár vteřin změní na Allen. Takhle Netflix ukázal první upoutávku na australskou rodinnou komedii, kterou natočilo studio Ludo, tedy tvůrci světového hitu Bluey. Hlavní hrdina Petey se jako dítě setkal s mimozemšťanem a dodnes to nerozdýchal. Na co se může
Netflix vytahuje nového E.T. Od tvůrců celosvětového hitu Bluey dorazí rodinná sci-fi, která sází na nostalgii

Netflix vytahuje nového E.T. Od tvůrců celosvětového hitu Bluey dorazí rodinná sci-fi, která sází na nostalgii

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 19:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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