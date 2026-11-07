Netflix vytahuje nového E.T. Od tvůrců celosvětového hitu Bluey dorazí rodinná sci-fi, která sází na nostalgiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Netflix vytahuje nového E.T. Od tvůrců celosvětového hitu Bluey dorazí rodinná sci-fi, která sází na nostalgii
Článek byl publikován 07.11.2026 19:38
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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