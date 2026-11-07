Proměna Masarykova náměstí v roce 2027? Vedení Jihlavy jedná i s majiteli Prioru

„Ve spolupráci s ekonomickým odborem jsme sestavili rozpočet na rok 2027 s tím, že 18. listopadu budeme mít k rozpočtu seminář. Budou tam pozváni všichni včetně nových zastupitelů. O rozpočtu se budeme ještě bavit, ale nepředpokládám, že by tam nastaly nějaké velké změny,“ sdělil Petr Ryška.
V roce 2027 se podle něj určitě počítá s revitalizací Masarykova náměstí. Ryška poznamenal, že jediným problémem je stavební povolení. „V tuto chvíli přesto, že v dokumentaci pro územní rozhodnutí policie souhlasila s tím, že třeba povrch náměstí bude v jedné rovině včetně průjezdu před radnicí, tak teď už s tím zase nesouhlasí a chtěla by tam patnácticentimetrový obrubník. Takže třeba to je nyní v jednání, zda to bude nutno překreslovat, nebo ne. Nicméně všechny vyjadřovačky máme, ještě chybí drobná dohoda s Priorem,“ popsal Ryška aktuální situaci. A upřesnil, že majitelé Prioru dostali k odsouhlasení projektovou dokumentaci, nyní mají čas na to si ji projít. Ryška nepočítá, že by se řešily nějaké zásadní připomínky.
„Tlačí nás čas."
Pokud se nic nezkomplikuje, tak by revitalizace náměstí mohla začít v druhé polovině příštího roku. Primátor ale současně přiznal, že tento termín platit nakonec nemusí a práce se budou přesouvat do roku 2028. „Nicméně nás už tlačí čas, protože do června 2029 bychom měli mít hotovou minimálně první etapu, protože to máme zařazené do evropských dotací. A o možnou dotaci bychom tak přišli,“ krčí rameny primátor Jihlavy s tím, že dlouho očekávaná revitalizace náměstí je pro vedení města pro nadcházející měsíce prioritou.
Programové prohlášení představí nová koalice složená z Týmu pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN na začátku příštího roku.
Další velkou investicí je podle jihlavského primátora stavba druhé části centrálního dopravního terminálu stejně jako dovedení pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a opravy jednoho až dvou bloků městských bytů.
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Nově zvolený náměstek primátora Petr Kabátek (za STAN) řekl, že by v oblastech, které dostal na starost, což je IT a sociální záležitosti, chtěl například zlepšit digitalizaci služeb pro veřejnost. Uvedl, že co se týče priorit v novém volebním období, mají Starostové s koaličním partnerem hodně průsečíků, včetně obnovy náměstí a přivedení vody ze Želivky.
Jedna karta pro všechna městská zařízení
Prozradil i to, že jeho úkolem, který si pro nadcházející čtyři roky vytyčil, bude vylepšení Jihlavské karty. „Ta by měla být jednotná pro všechna městská zařízení. Vím, že to je obrovský projekt a hodně komplikované řešení. Určitě to není záležitost na jeden rok,“ sdělil Petr Kabátek s tím, že karta bude mít dvojí provedení. Lidé budou moci používat jak plastovou kartu, tak i její digitální podobu, například v podobě aplikace. „Ne každý má totiž chytrý mobilní telefon,“ vysvětlil Kabátek.
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Další čtyři roky bude do vedení krajského města Vysočiny coby nováček promlouvat také Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), která má jako náměstkyně na starost architekturu, strategie a odbor majetku. Řekla, že za důležité považuje projekty zaměřené na bydlení a na centrum a jeho oživení. „Na mysli mám jak novou bytovou výstavbu, tak i revitalizaci bytového fondu, které má město ve správě,“ přiblížila Barbora Zemanová Brossová.
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