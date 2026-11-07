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Proměna Masarykova náměstí v roce 2027? Vedení Jihlavy jedná i s majiteli Prioru

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Aktuálním tématem nejen v Jihlavě je sestavení rozpočtu na rok 2027. Jak nastínil primátor Petr Ryška (Tým pro Jihlavu – ODS), na první i druhé čtení jsou pozváni i zastupitelé a členové z finančního výboru, takže se to týká i stran, které nebyly v bývalé koalici.
Proměna Masarykova náměstí v roce 2027? Vedení Jihlavy jedná i s majiteli Prioru

Proměna Masarykova náměstí v roce 2027? Vedení Jihlavy jedná i s majiteli Prioru

Zdroj: Dalibor Mašek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 18:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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