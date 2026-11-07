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Votroci rozdrtili oslabenou Olomouc 5:0 a zvítězili po pěti kolech

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Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 14. ligovém kole oslabenou Olomouc 5:0. "Votroci" v nejvyšší soutěži zvítězili po pěti zápasech, v tabulce zůstali na 11. místě. Sigma prohrála po čtyřech kolech a klesla na čtvrtou příčku.
Votroci rozdrtili oslabenou Olomouc 5:0 a zvítězili po pěti kolech

Votroci rozdrtili oslabenou Olomouc 5:0 a zvítězili po pěti kolech

Zdroj: FCHK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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