Votroci rozdrtili oslabenou Olomouc 5:0 a zvítězili po pěti kolech

Hosté hráli od 39. minuty bez vyloučeného Václava Sejka, ještě v první půli využil z penalty přesilovku Tomáš Čvančara. Po přestávce skórovali Tom Slončík, znovu Čvančara, Mick van Buren a střídající Ondřej Mihálik.
Východočeši vyrovnali své nejvyšší ligové vítězství v samostatné historii, stejným poměrem doma v červnu 1995 deklasovali Benešov. Hanáci zaznamenali nejtěžší debakl od loňského prosince, kdy rovněž 0:5 prohráli ve Zlíně. Jejich nejhorším výsledkem v české nejvyšší soutěži zůstává porážka 0:6 na Spartě z listopadu 1999.
Už po necelé minutě Van Burenovu dělovku z vápna zastavil hostující stoper Lurvink. Na opačné straně Sejk připravil palebnou pozici Baráthovi, maďarský záložník z hranice šestnáctky minul. V 17. minutě olomoucký gólman Koutný vytěsnil Čvančarovu hlavičku a po půlhodině Kučera zamířil mimo tři tyče.
V 39. minutě se Sejk ohnal rukou po Dancákovi a hlavní sudí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Hanáci dohrávali v oslabení třetí venkovní utkání po sobě. V závěru poločasu domácí Trubač, který 300. ligovým startem vstoupil do Klubu legend, nacentroval před branku, jenže Kučera jeho pobídkou pohrdl.
"Votroci" přece jen v úvodním dějství přesilovku využili. Van Burena v nastavení ve vápně nedovoleně zastavil Sylla a z nařízeného pokutového kopu se prosadil Čvančara, přestože si Koutný na míč sáhl.
Necelé čtyři minuty po změně stran Slončík předčil v souboji Syllu a hlavou po Trubačově centru přidal druhý gól domácích. Původně kvůli údajnému ofsajdu neplatil, videorozhodčí ale porušení pravidel nenašel. Slončík se radoval ze čtvrté branky v ročníku nejvyšší soutěže.
V 57. minutě Koutného přihrávku zachytil Van Buren, olomoucký gólman následnou Slončíkovu ránu vyrazil pouze k Čvančarovi, jenž měl snadnou práci. Čtvrtou trefou dorovnal v čele tabulky nejlepších týmových střelců Slončíka. V české lize prožil čtvrtý dvougólový zápas, na premiérový hattrick však znovu nedosáhl, neboť vzápětí vystřídal.
Domácí dál útočili, Koutný vytáhl Uhrinčaťovu ránu zpoza vápna. V 69. minutě kapituloval počtvrté, když si Van Buren naběhl na centr střídajícího Mihálika. Nizozemský útočník se prosadil potřetí v ligové sezoně. V 87. minutě Kučera našel za hostující obranou Mihálika a ten střelou zpoza šestnáctky skóroval v lize poprvé od května.
Hradec bodoval posedmé z posledních osmi zápasů nejvyšší soutěže s Olomoucí, doma s ní počtvrté za sebou neprohrál. Východočeši před vlastními diváky zvítězili v lize po sérii tří porážek a v sezoně tam získali 13 z celkových 18 bodů.
Sestavy:
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Trubač, Kučera, Dancák, Horák - Van Buren, Slončík - Čvančara. Trenér: Horejš.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali, Baráth, Beran, Borges - Janošek, Soldo - Sejk. Trenér: Hapal.