Opilý manžel vypínal radiátory a dceři televizi. Před 30 lety ho žena bodla nožem a pak se ho snažila zachránit

Opilý manžel vypínal radiátory a dceři televizi. Před 30 lety ho žena bodla nožem a pak se ho snažila zachránitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Večerní hádka kvůli televizi se v roce 1996 změnila v napadení.Zdroj: FOTO:Pexels.com
Článek byl publikován 07.11.2026 17:58
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