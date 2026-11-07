Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3

Fotbalisté Ostravy ve 14. ligovém kole zvítězili v Brně nad Zbrojovkou 3:1 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po sedmi zápasech. Výhru zajistil Baníku hattrickem Filip Kubala, úvodní dva góly dal v rozmezí tří minut první půle, třetí branku přidal čtvrt hodiny před koncem. Za Zbrojovku na průběžných 1:2 snížil ve 48. minutě střídající Štěpán Langer. Brněnský nováček tři kola po sobě nevyhrál a v neúplné tabulce je devátý. Slezanům před reprezentační pauzou patří 13. pozice, k dobru však mají duel v Liberci.
Baník se propracoval do první velké šance už ve čtvrté minutě. Na Plankův roh si nejvýše vyskočil zcela volný Frydrych a míč s přispěním teče jednoho z brněnských obránců orazítkoval břevno. V osmé minutě Kohút zakroutil přímý kop z 20 metrů k tyči a gólman Hrdina měl s pokusem plné ruce práce.
Zbrojovka se do zápasu dostávala jen pozvolna. O její první šanci se nechtěně postaral ostravský Smith, jehož malá domů z velké vzdálenosti těsně minula opuštěnou branku Baníku. Tu dnes poprvé v ligové sezoně hájil Budinský, jenž vystřídal jedničku Jedličku.
Brňané dvakrát inkasovali v době, kdy se nadechovali k náporu. Nejprve sklepl Kohút míč na hranici šestnáctky Kubalovi, jehož přesná trefa k tyči ukončila střelecký půst ostravského celku v lize, trvající 300 minut. Ve 26. minutě po centru Kohúta od postranní čáry míč šikovně tečoval opět Kubala a stal se prvním dvougólovým střelcem Baníku v sezoně nejvyšší soutěže.
Zbrojovka úplně vypadla z role, Smith mohl krátce poté přidat třetí branku, z brejku ale minul. Domácím vázla kombinace i finální přihrávka a Slezané se do konce úvodního dějství bez větších problémů ubránili.
Trenér Zbrojovky Svědík reagoval na mdlý výkon svého týmu trojím poločasovým střídáním a tah mu brzy vyšel. O kontaktní gól se ve 48. minutě postarali dva noví hráči. Z levé strany nacentroval Vaníček a Langer z malého vápna překonal Budinského. Skóroval poprvé v ligové sezoně.
Zbrojovka výrazně ožila, Vašulínova bomba zamířila s lehkou tečí těsně vedle. Baník ale brzy vyrovnal dění v poli, v 64. minutě po rohu trefil Bewene tyč Hrdinovy branky. Pojistku hosté přidali čtvrt hodiny před koncem po standardní situaci. Míč se dostal ke Kubalovi a ten povedenými nůžkami zkompletoval svůj premiérový ligový hattrick.
Nováček vrhl všechny síly do útoku, nicméně Baník v defenzivě nechyboval a cenné vítězství uhájil. Slezané vyhráli potřetí z posledních čtyř venkovních ligových zápasů se Zbrojovkou. Zároveň si polepšili v počtu vstřelených branek, v předchozím průběhu sezony nejvyšší soutěže jich měli na kontě pouze sedm.
Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 1:3 (0:2)
Branky: 48. Langer - 23., 26. a 75. Kubala. Rozhodčí: Berka - Vlček, Pfeifer - Adam (video). ŽK: Klíma - Noga, Planka, Kubala. Diváci: 8351.
Zbrojovka: Hrdina - Penxa (78. Žitný), Vedral, Pokorný, Dante - Vachoušek, Janetzký, Ševčík (46. Vaníček), Granečný (46. Langer) - Vašulín (90.+3 Rymarenko), Ezeh (46. Klíma). Trenér: Svědík.
Ostrava: Budinský - Frydrych, Nogha, Míček - Bewene, Boula, Planka (72. Musák), Smith (69. Holzer) - Kohút (69. Jurečka), Kubala - Škrkoň (60. Traoré). Trenér: R. Skuhravý.