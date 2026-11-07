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Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3

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Dennívýzva
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Fotbalisté Zbrojovky Brno doma nestačili na ostravský Baník a ve 14. kole první ligy prohráli 1:3. Hosty táhl Filip Kubala, který se postaral o všechny tři góly a zkompletoval hattrick. Brněnský nováček tak čeká na vítězství už třetí zápas v řadě.
Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3

Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 19:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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