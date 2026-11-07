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Chlebové smaženky jako za starých časů: Retro recept, na který nepotřebujete drahé ingredience a pochutnáte si nejen k večeři

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Smaženky si pamatuji hlavně z bufetů a starých rychlých večeří, kdy se neřešila velká gastronomie, ale aby bylo něco dobrého na stole do pár minut. Jsou levné, syté a když je dáte hned po usmažení na chléb s hořčicí, cibulí a okurkou, fungují pořád stejně dobře jako kdysi.
Fotografie ke smaženkám

Fotografie ke smaženkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Smaženky nejsou jen nouzovka z bufetu: Křupavá chlebová klasika, která zasytí levně a překvapí chutí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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