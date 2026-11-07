Stačí uvařit kávu a nastrouhat mrkev. Orchidej vykvete

Hnojení orchidejí se řad mezi nejčastější témata, která se týkají pěstování pokojových rostlin. Není se čemu divit. Orchideje má doma prakticky každý a v podstatě všichni si přejeme, aby nám dokonale kvetly. Mnohdy jim stačí obyčejné věci, které máme aktuálně v domácnosti. Bez problémů vykvetou. My přinášíme zajímavý tip týkající se použití obyčejné kávy a nastrouhané mrkve.
Příprava orchideje na hnojení
Podpořit zdraví orchidejí a jejich květenství zvládne i tento obyčejný životabudič, který si připravíte za pár korun. Použití mrkve i kávy má ale jistou podmínku. Rostlina musí být v naprostém pořádku. I proto se zbavte veškerých poškozených částí orchideje. Pryč musí jít uhnívající listy a prstě všechno, co může rostlinu nějakým způsobem vyčerpávat. Před aplikací hnojiva je třeba rostlinu ještě jemně zalít, aby došlo ke zvlhčení půdního podkladu.
Jak se vyrábí přírodní výživa pro orchideje
Naprosto jednoduše. Je to podobné, jako bychom vařili obyčejnou kávu. Potřebovat budeme následujících ingredience:
- 1 čajovou lžičku kávy,
- 50 gramů nastrouhané mrkve,
- 500 ml vroucí vody.
V první řadě smícháme nastrouhanou mrkev a jemně mletou kávu. Přidáme 500 ml vroucí vody. Kousky mrkve musí být ponořené. Takto necháme směs nějakou dobu luhovat až do doby, než dokonale vychladne. Poté už vše rozmixujeme. Přes sítko ještě scedíme pevné látky. Nakonec ke směsi přidáme ještě 1 litr vody.
Tip: Podpořte kvetení orchideje jinak. Pomůže obyčejná pára.
Jak použít zálivku na orchideje
Jednoduše. Můžeme ji třeba aplikovat přímo na listy formou postřiku. Jinak je ideální také klasická zálivka, případě roztok pro namáčení orchidejí. Aplikovat by se směs měla zhruba dvakrát za měsíc.
Zdroje info: Autor, Meta, https://hobby.instory.cz/3678-milujete-orchideje-prozradime-zalivku-po-ktere-bude-vase-kvetina-obsypana-kvety.html, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/738642/doprejte-orchidejim-tuto-jednoduchou-zalivku-a-pokvetou-vam-jako-silene.html
Hnojivo z kávy a mrkve na orchideje: Náhledové foto Chat Day, fotogalerie orchidejí- Pixabay
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