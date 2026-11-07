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Stačí uvařit kávu a nastrouhat mrkev. Orchidej vykvete

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Hnojení orchidejí se řad mezi nejčastější témata, která se týkají pěstování pokojových rostlin. Není se čemu divit. Orchideje má doma prakticky každý a v podstatě všichni si přejeme, aby nám dokonale kvetly. Mnohdy jim stačí obyčejné věci, které máme aktuálně v domácnosti. Bez problémů vykvetou. My přinášíme zajímavý tip týkající se použití obyčejné kávy a nastrouhané mrkve.
Hnojivo z kávy a mrkve na orchideje

Hnojivo z kávy a mrkve na orchideje

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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