Pavel Hapal v Sigmě končí. Klub s ním ukončil spolupráci po debaklu v Hradci

Pavel Hapal v Sigmě končí. Klub s ním ukončil spolupráci po debaklu v HradciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pavel Hapal v Sigmě končí. Klub s ním ukončil spolupráci po debaklu v HradciZdroj: SK Sigma Olomouc
Článek byl publikován 07.11.2026 20:18
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