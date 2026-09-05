Natáčení nového seriálu pro Netflix potrvá v Praze až do března 2027Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Natáčení nového seriálu pro Netflix potrvá v Praze až do března 2027
Výdělečný a přes dvě desítky let fungující denní seriál TV Nova Ulice má novou kreativní producentku. Na...
Česká mediální krajina se rozšířila o nový investigativní projekt Deník P (DP; viz odkaz zde). Ten navazuje...
Jedna z největších reklamních a mediálních skupin na světě, WPP sídlící v Londýně, by v následujících...
Bankovní ústav mBank mění vedení PR komunikace v Česku a na Slovensku. Na pozici tiskové mluvčí a PR...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →