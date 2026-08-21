Zkušené hospodyně vkládají do pračky 3 alobalové kuličky. Pečlivě střežený trik dokáže pozvednout praní na novou úroveň

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Zkušené hospodyně vkládají do pračky 3 alobalové kuličky. Pečlivě střežený trik dokáže pozvednout praní na novou úroveňPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pračka je důležitou součástí našeho domova a nikdo si už bez ní nedokáže představit život. Díky tomuto triku s alobalem její fungování ještě vylepšíte.
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Zdroj: Fotografie: BydlímeÚtulně
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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