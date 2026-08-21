V Třebíči dnes ráno hořela garáž, ve které zůstala stát dodávkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Třebíči dnes ráno hořela garáž, ve které zůstala stát dodávka
Dneska si připomínáme 58. výročí vpádu tzv. spřátelených vojsk na území Československé socialistické...
Zámek v Malči na Havlíčkobrodsku připomíná Františka Ladislava Riegra, který tam měl letní sídlo....
Druhý nevětší městys v republice, Luka nad Jihlavou, nyní žije Bartolomějskou poutí, která o víkendu...
Prezident Petr Pavel je dnes na jednodenní návštěvě Vysočiny. V Novém Městě na Moravě se vyjádřil o...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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