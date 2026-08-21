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Házení kamenů na tanky i převracení aut, jak vypadal srpen 1968 v Českých Budějovicích

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Dnes si připomínáme 58. výročí vpádu tzv. spřátelených vojsk na území Československé socialistické republiky. Tuto událost můžeme považovat za jednu z nejhorších v našich moderních dějinách, protože ukončila demokratizační procesy, udržela nás na dalších dvacet jedna let v sovětské sféře vlivu a tragicky ovlivnila mnoho lidských životů. Víte, nebo si pamatujete, jak ony srpnové dny vypadaly v Českých Budějovicích?
Házení kamenů na tanky i převracení aut, jak vypadal srpen 1968 v Českých Budějovicích

Házení kamenů na tanky i převracení aut, jak vypadal srpen 1968 v Českých Budějovicích

Zdroj: Karel Svoboda
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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