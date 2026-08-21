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Kim Cattrall slaví 70 let a už dávno nechce žít jako Samantha Jones. Zapomenutý dárek ji zachránil před jistou smrtí

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Kanadská herečka Kim Cattrall slaví sedmdesáté narozeniny. Její dlouhou hereckou dráhu poznamenal hořký konflikt s kolegyní i nečekaná záchrana života.
Kim Cattrall ve filmu Sex ve městě 2

Kim Cattrall ve filmu Sex ve městě 2

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. TV Nova
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