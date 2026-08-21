Kim Cattrall slaví 70 let a už dávno nechce žít jako Samantha Jones. Zapomenutý dárek ji zachránil před jistou smrtí

Kim Cattrall ve filmu Sex ve městě 2, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Kim Cattrall ve filmu Sex ve městě 2, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Kim Cattrall ve filmu Sex ve městě 2, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Kim Cattrall ve filmu Sex ve městě 2, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Kim Cattrall ve filmu Sex ve městě 2, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Kanadská herečka Kim Cattrall dnes slaví sedmdesáté narozeniny. Pro miliony televizních diváků zůstává v první řadě sebevědomou manažerkou Samanthou Jones z populárního seriálu Sex ve městě. Ve skutečnosti však zažila obrovské pracovní úspěchy dávno před touto rolí a její priority se od nespoutaného života na newyorském Manhattanu radikálně liší. Záchrana života díky nákupu konvičky
Narodila se v anglickém Liverpoolu, odkud se s rodiči ve třech měsících přestěhovala do Kanady. Umělecké sklony v ní rodina podporovala od dětství, její teta kdysi dokonce hlídala bubeníka Ringa Starra. Po střední škole v roce 1972 zamířila budoucí herečka rovnou do New Yorku na Americkou akademii dramatických umění.
Koncem osmdesátých let těsně unikla obrovské tragédii. Měla rezervovanou letenku na linku Pan Am 103 z Londýna do New Yorku, cestu si však na poslední chvíli rozmyslela kvůli zapomenutému dárku. Chtěla matce pořídit čajovou konvičku v londýnském obchodním domě Harrods. Zmíněné letadlo se posléze stalo terčem bombového útoku nad skotským Lockerbie a nikdo na palubě tehdejší pád nepřežil.
Pózování pro sochaře i utajené focení
Cattrall stála před kamerou už v sedmdesátých letech a poctivě si budovala pevnou pozici v Hollywoodu. Získala například roli kadetky v první
a diváci ji zaznamenali ve filmech Velké nesnáze v Malé Číně či Mannequin. Právě před natáčením snímku Mannequin pózovala šest týdnů sochaři ze Santa Moniky a věnovala se kulturistice, aby se proporčně vyrovnala vytvořeným figurínám ve výlohách. Policejní akademii
Během účinkování ve filmu Star Trek VI absolvovala tajné focení na můstku vesmírné lodi pouze ve vulkánských uších. Když to zjistil herec Leonard Nimoy, nechal pořízený materiál raději kompletně zničit. V devadesátých letech pobývala v německém Frankfurtu. Díky plynulé znalosti němčiny tam dokonce moderovala místní televizní talk show.
Když v roce 1998 odstartoval seriál Sex ve městě, měla už za sebou velmi pestrou kariéru a oslavila jednačtyřicáté narozeniny. Zpočátku pochybovala, zda dokáže přesvědčivě ztvárnit atraktivní ženu po čtyřicítce. Roli televizní Samanthy kvůli zmíněným obavám třikrát po sobě odmítla. Nakonec nabídku přijala a vytvořila postavu, která v celém seriálu kradla veškerou pozornost.
Definitivní utnutí starých vazeb
Na televizních obrazovkách působily představitelky hlavních rolí jako nerozlučné kamarádky. V reálném světě novináři neustále řešili stupňující se napětí mezi Cattrall a
. Spor se naplno dostal na veřejnost v roce 2018 po tragické smrti jejího bratra Christophera, který si vzal život. Parker jí na sociálních sítích vyjádřila soustrast, což vyvolalo u truchlící herečky nevídaně ostrou reakci. Cattrall jí veřejně vzkázala, že tyto pokusy o kontakt pouze připomínají dřívější kruté chování z placu. Přímo do médií dodala, že obě herečky netvoří rodinu a netají se vzájemnou averzí. Sarah Jessicou Parker
V rozhovoru s Piersem Morganem o rok dříve konstatovala, že šlo vždy čistě o profesionální spolupráci. Sama Parker k situaci později pouze podotkla, že by o své televizní partnerce nikdy nešířila zlé zprávy. O soukromí herečky se přitom ví, že má za sebou tři manželství. Jejími partnery byli kanadský spisovatel Larry David, architekt Andre J. Lyson a jazzový baskytarista Mark Levinson. Ani jeden svazek ale nevydržel.
Hledání vnitřní rovnováhy mimo pozornost
Přípravy dalšího celovečerního filmu i televizního pokračování s názvem A jak to bylo dál proběhly prakticky bez účasti Cattrall. Seriál navazující na někdejší fenomén se navíc u publika setkal s velmi vlažným přijetím. Část diváků i kritiků projekt strhala a stěžovala si na absolutní ztrátu původní energie a nezbytného humoru.
si v novém seriálu zahrála jen několikavteřinovou scénu, kterou natáčela zcela odděleně od bývalých kolegyň. Cattrall
Během portugalského festivalu Tribeca své rozhodnutí obhajovala potřebou chránit si osobní rovnováhu.
„Musíte být odvážní a tvrdohlaví, když něco odmítáte. Musíte si držet svůj vnitřní klid a stát si za tím, co je pro vás správné,“ vysvětlila herečka na festivalové tiskové konferenci. „Je těžké říct ne minulosti a ano budoucnosti,“ dodala vzápětí s tím, že okolí podobné kroky málokdy dokáže pochopit. Kanadská rodačka našla následně uplatnění v seriálech Jak jsem poznala tvého otce a Nechutně bohatí. S přibývajícím věkem si raději pečlivě vybírá lidi i projekty, kterým hodlá věnovat svůj drahocenný čas. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, theguardian, elle).