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Agáta Hanychová po napadení Soukupa promluvila o strachu. Kvůli Rozárce už situaci řeší s právníkem

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Napadení Jaromíra Soukupa může mít dopad také na péči o jeho tříletou dceru Rozárku. Agáta Hanychová po několika dnech prolomila mlčení a dala najevo, že současnou situaci prožívá velmi těžce. Ve hře mohou být i další právní kroky.
Agáta Hanychová po napadení Soukupa už nemlčí: Promluvila o strachu, který celou situaci provázel.

Agáta Hanychová po napadení Soukupa už nemlčí: Promluvila o strachu, který celou situaci provázel.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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