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Do Albertu už bez peněženky: Oblíbený řetězec přichází s revoluční novinkou, která navždy změní způsob placení

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Potravinový řetězec Albert umožnil zákazníkům platit nákupy přímo přes aplikaci Můj Albert, bez karty, bez hotovosti, bez přikládání telefonu k terminálu.
Fotografie Albertu

Fotografie Albertu

Zdroj: Foto: Martin Strachoň / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Albert supermarket
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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