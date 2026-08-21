Flanelky na šňůře, buchtičky se šodó a Černý Petr. Eva Pavlová ukázala, jak vypadá její léto

Žádné státní večeře, žádné protokolární úsměvy vedle zahraničních delegací. Eva Pavlová v letním příspěvku na Instagramu ukázala něco jiného: flanelové košile sušící se na šňůře, talíř buchtiček se šodó a rozehranou partii Černého Petra. K sérii fotek připojila text o radosti z obyčejných věcí a jako hudební doprovod zvolila duet Karla Gotta a Jany Petrů „Den je krásný“. Každý z těch motivů by sám o sobě fungoval jako pohlednice z českého léta. Dohromady skládají obraz, který je u prezidentského páru čitelnější, než by se na první pohled zdálo.
Flanelka jako značka, ne jako náhoda
Flanelová košile provází Petra Pavla od prezidentské kampaně. V lednu 2023 ji sám označil za „nezamýšlený symbol pohody a klidu,“ jak tehdy citovaly Novinky.cz. Stylistický tým ji podle analýzy Seznam Zpráv z garderóby nevytlačil, naopak ji přijal jako autentický prvek, který kandidáta odlišoval od formálních obleků konkurentů.
Když se teď flanelky objeví na šňůře na prádlo uprostřed letní přírody, nejde o náhodný záběr. Je to domácí, odzbrojující verze téhož symbolu. Místo muže v košili před kamerou je tu košile bez muže, sušící se na slunci. Posun od kampaně k soukromí, ale se stejným kódem.
Buchtičky, Černý Petr a česká nostalgie
Buchtičky se šodó patří k jídlům, která v Česku fungují jako madeleinky z Proustova románu. Malé kynuté buchtičky přelité žloutkovým vanilkovým krémem, recept, který zná každá školní jídelna a každá babička. Černý Petr je zase karetní hra, kterou se dá hrát bez vysvětlování pravidel, bez přípravy, bez ambicí. Stačí balíček karet a stůl.
Obojí čteme jako záměrné znaky obyčejnosti. Pavlová k tomu žádné vysvětlení nepřipojila, ale výběr motivů mluví sám: místo restaurace domácí kuchyně, místo golfu dětská karetní hra. V kontextu prezidentského páru, který se pohybuje mezi summity a státními návštěvami, je tahle civilnost sdělením sama o sobě.
Dva kanály, dva obrazy
Pavlová dlouhodobě buduje dvě paralelní linie veřejného vystupování. Na oficiálním webu běží institucionální program: charitativní projekty, patronáty, setkání. Na Instagramu se objevuje osobnější vrstva: hory, příroda, klid. Už v červnu sdílela galerii horských panoramat s popiskem „Klid, pohoda, příroda. Tady je vše v pořádku.“ Nový letní příspěvek jde ještě dál, od krajiny ke kuchyni, od výhledu k prádlu na šňůře.
V rozhovoru pro iROZHLAS letos v březnu Pavlová řekla, že nechtěla být „figurínou na vedlejší koleji.“ Právě sociální sítě jí umožňují ukazovat verzi sebe, která není řízená protokolem. Zároveň je to pořád kurátorovaný výřez: vybraný moment, vybraný úhel, vybraná písnička. Autenticita a strategie tu nejsou protiklady. Spíš sourozenci.
Reakce: pochvaly i osten
U předchozích dovolenkových příspěvků Pavlové se reakce sledujících štěpily do dvou proudů. Převažovaly pochvaly za krásu míst, fotografické zpracování a civilní tón. Menšinová, ale hlasitá část komentujících ale mířila jinam: „Za naše prachy se to pěkně jezdí,“ citoval typickou výtku server Aha. Podobný mix se dá čekat i tentokrát: buchtičky a Černý Petr sice nejsou alpské panorama, ale samotný fakt, že první dáma sdílí své volno, u části publika vždy narazí na otázku, kdo to platí.
Zajímavé je, že Pavlová na kritiku formátem odpovídá, aniž by na ni reagovala slovy. Čím domáčtější motivy volí (prádlo, karetní hra, české jídlo), tím těžší je namítat luxus. Flanelka na šňůře je v tomhle ohledu dokonalý protiargument.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová