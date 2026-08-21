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Flanelky na šňůře, buchtičky se šodó a Černý Petr. Eva Pavlová ukázala, jak vypadá její léto

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První dáma sdílela na Instagramu sérii letních fotografií, které místo protokolu nabízejí šňůru na prádlo, domácí jídlo a karetní hru.
Petr Pavel s manželkou

Petr Pavel s manželkou

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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