Vondráčková se ukázala v plavkách a pobláznila své fanoušky. Příští rok jí bude 80, postavu by jí mladší ženy mohly závidět

Když se v srpnu 2026 na sociálních sítích objevily snímky zpěvačky z Toskánska, reakce sledujících se nesly v jediném duchu: nevěřícný obdiv. Není to přitom poprvé. Už v létě 2023 sdílela podobný plavkový záběr a fanoušci pod ním psali věci jako „vypadáte jako třicítka“ nebo „strčila do kapsy kdejakou mladici“. Tři roky nato se scénář opakuje, jenže tentokrát je Vondráčková o tři roky starší a dojem je stejný, ne-li silnější. Za tím nestojí filtr ani náhoda. Stojí za tím systém.
Itálie mezi dvěma koncerty
Podle oficiálního diáře strávila Vondráčková v Itálii pět dní, od 7. do 11. srpna. Žádný měsíční odpočinek u moře. Hned 21. srpna ji čekal koncert v Novém Jičíně, o den později městské slavnosti v Liblíně. Na konci měsíce si sice naplánovala ještě jednu dovolenou (od 29. srpna do 5. září), ale i ta je jen krátká pauza před podzimní tour, která pokračuje 13. září ve Zlíně a 30. září v Jičíně.
Srpen 2026 u ní vypadá jako záměrně poskládaná mozaika: kousek Itálie, dva koncerty, další volno, zase práce. Oproti předchozím letům, kdy média její prázdniny rámovala hlavně hausbótem na Slapech, je letošní léto pestřejší a rozkouskovanější.
Režim, který funguje dekády
Obdiv k postavě devětasedmdesátileté ženy snadno sklouzne k frázi „dobré geny“. Jenže Vondráčková svůj režim popisuje veřejně a dost konkrétně. V rozhovoru pro Blesk Pro ženy vyjmenovala pilíře, na kterých její kondice stojí:
- Každodenní ranní cvičení
- Fitko s osobním trenérem
- Tenis a v zimě lyžování
- Masáže a kvalitní péče o pleť
- Zdravá životospráva s pravidlem „snídám bohatě a nejím na večer“
- Běžný fyzický pohyb kolem domu a zahrady
Nic z toho nezní jako extrémní biohacking ani módní dieta. Je to spíš disciplína starého střihu: pravidelnost, pohyb, střídmost. V rozhovoru pro TN.cz z roku 2024 to sama shrnula jednoduše: za vším stojí pohyb.
Osmdesátka na obzoru
Helena Vondráčková se narodila 24. června 1947. Kulaté narozeniny ji čekají příští rok a ona se na ně chystá po svém, velkým koncertem. Na oficiálním webu už od léta 2025 visí oznámení akce „Helena 80 v Edenu“ s datem 19. června 2027, pět dní před samotnými narozeninami.
Plánovat stadionový koncert k osmdesátce vyžaduje jistou míru sebevědomí. Ale právě to je u Vondráčkové konzistentní. Neukrývá se, neomlouvá se za svůj věk a neváhá se ukázat v plavkách před statisíci sledujícími. A reakce publika jí dávají za pravdu.
Proč to není jen „povedený snímek“
U celebrit je snadné vysvětlit jednu dobrou fotku světlem, úhlem a postprodukcí. U Vondráčkové ale existuje příliš dlouhá řada takových momentů na to, aby šlo o náhodu. Plavkový post z roku 2023, toskánské snímky z roku 2026, desítky koncertních vystoupení ročně, kde stojí dvě hodiny na pódiu, to všechno ukazuje na totéž. Její forma není výsledek jednoho odpoledne u fotografa. Je to produkt režimu, který drží dekády.
Podle nás je právě tohle na celém příběhu nejzajímavější. Ne samotná fotka v plavkách, ale fakt, že za ní stojí tisíce ranních cvičení, tisíce odmítnutých večeří a rozhodnutí nevynechat trénink ani v devětasedmdesáti.
Za necelý rok vstoupí Vondráčková na pódium v Edenu jako osmdesátiletá. Kdo ji viděl letos v srpnu v Toskánsku, tomu to číslo nedává smysl. A přesně o to jí zřejmě jde.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová