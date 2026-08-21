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Vondráčková se ukázala v plavkách a pobláznila své fanoušky. Příští rok jí bude 80, postavu by jí mladší ženy mohly závidět

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Helena Vondráčková zveřejnila v polovině srpna fotografie z italského pobytu v plavkách. Je jí 79 let a na jejím těle to zkrátka není vidět.
Vondráčková se ukázala v plavkách a pobláznila své fanoušky. Příští rok jí bude 80, postavu by jí mladší ženy mohly závidět

Vondráčková se ukázala v plavkách a pobláznila své fanoušky. Příští rok jí bude 80, postavu by jí mladší ženy mohly závidět

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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