Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ani ocet, ani saponát. Toto nasypte na noc do záchodu a ráno spláchnete velké šupiny vodního kamene

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vodní kámen na bateriích a v toaletě dokáže pořádně potrápit. Existuje ale metoda, která funguje lépe než tradiční ocet a nevyžaduje drahé chemikálie.
Ani ocet, ani saponát. Toto nasypte na noc do záchodu a ráno spláchnete velké šupiny vodního kamene

Ani ocet, ani saponát. Toto nasypte na noc do záchodu a ráno spláchnete velké šupiny vodního kamene

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Kdo najde doma toto staré kameninové nádobí, může za něj od sběratelů požadovat až 5000 Kč
Kdo najde doma toto staré kameninové nádobí, může za něj od sběratelů požadovat až 5000 Kč
Vědci se šeredně spletli. Genetika překopala pravěké nálezy a budou se přepisovat učebnice
Vědci se šeredně spletli. Genetika překopala pravěké nálezy a budou se přepisovat učebnice

Dvě stě let ležel v muzeu mezi artefakty slavných mužů. Hrob plný zlata, rituálních nástrojů a zbraní...

Bratr mi neřekl, co si přeje k narozeninám, jen poslal číslo svého účtu. Pro rodinu jsem bankomat bez PIN kódu
Bratr mi neřekl, co si přeje k narozeninám, jen poslal číslo svého účtu. Pro rodinu jsem bankomat bez PIN kódu

Když mi bratr před svými narozeninami poslal číslo účtu, myslela jsem, že jde o vtip. Nebyl. A nebyl první....

4(3x + 2) + 5 - 2(x - 6) = 2x + 19: Tato rovnice vás možná rozhodí na celý den
4(3x + 2) + 5 - 2(x - 6) = 2x + 19: Tato rovnice vás možná rozhodí na celý den

Matematický IQ test, který prověří vaši pozornost a logické myšlení. Dvě závorky, volný člen uprostřed a...

Tuhle českou šílenost musíte vidět: Dnes ve 20:20 odpálí Nova nálož humoru, u které smíchy spadnete z gauče
Tuhle českou šílenost musíte vidět: Dnes ve 20:20 odpálí Nova nálož humoru, u které smíchy spadnete z gauče

Co se stane, když se zdánlivě dokonalé životy skupiny přátel začnou hroutit jako domeček z karet?...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.