Dvě svatby za jedno léto. U Prachařů se ženil otec i syn, oba si vzali kolegyně ze svého oboru

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Dvě svatby za jedno léto. U Prachařů se ženil otec i syn, oba si vzali kolegyně ze svého oboruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Herec Jakub Prachař se oženil 22. července, jeho otec David nejpozději 15. srpna. Obě nevěsty jsou herečky.
David Prachař
Zdroj: Nextfoto
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