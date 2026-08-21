Česnek v květináči dělá s orchidejemi něco, co žádné hnojivo z obchodu nedokáže. Pěstitelé ho kupují po kilech

Česnek obsahuje fytoncidy, allicin a další sloučeniny, které mají protiplísňové, antibakteriální a antivirové účinky. Působí jako přírodní štít, který chrání rostliny před škůdci, chorobami a hnilobou a zároveň zlepšuje jejich celkový zdravotní stav a potenciál kvetení.
Bylo by tedy škoda ho využívat jen jako přísadu do polévek, omáček a jiných pokrmů. Pokud ho zařadíte do své pečovatelské rutiny, uvidíte, že se vám za to vaše pokojové rostliny brzy velmi příjemně odvděčí – doslova se totiž obalí květy v těch nejkrásnějších barvách. Přidávání česneku do hnojiv
Přimíchání nadrcených stroužků česneku do výživových prostředků, které běžně používáte, zlepšuje výživu rostlin, stimuluje růst a kvetení a posiluje jejich imunitní systém.
Do každé dávky hnojiva stačí přidat několik kapek česnekové šťávy a důkladně promíchat. Česnek působí jako štít, který chrání pokojové rostliny před řadou problémů včetně škůdců, chorob a hniloby a zároveň zlepšuje jejich výživu, růst a kvetení. Může za to vysoký obsah cenných látek. Jde například o: Dusík: Česnek obsahuje dusík ve formě aminokyselin. Dusík je základní živinou, která podporuje tvorbu zelené hmoty a celkový růst rostlin. Fosfor: Fosfor je nezbytný pro energetické procesy a zdravý kořenový systém rostlin. Česnek obsahuje fosfor ve formě fosfátů. Draslík: tento prvek pomáhá regulovat vodní rovnováhu v rostlinách a podporuje jejich růst a česnek ho obsahuje ve snadno biologicky rozložitelné formě draselných solí. Hořčík: Tato živina je důležitá pro tvorbu chlorofylu, který je nezbytný pro fotosyntézu. Česnek obsahuje hořčík ve formě hořečnatých solí. Železo: Česnek obsahuje malé i množství železa, které je důležité pro syntézu chlorofylu a zdravé fungování rostlinných buněk.
Místo části vody určené pro zálivku můžete použít i mléko. Uvidíte, že (
podobně jako například pivo) účinky česneku znásobí. Zakopejte stroužek česneku do zeminy
Tato metoda pomáhá likvidovat mšice, molice, roztoče a další mízu sající hmyz, který vysává život z vašich rostlin.
Nakrájejte stroužek česneku na kousky a zakopejte je asi 2 až 3 cm hluboko do půdy poblíž báze rostliny. Rostlinu mírně zalévejte. Po 14 dnech kousky česneku vykopejte a podle potřeby je nahraďte novou várkou. Zdroj fotografie: Depositphotos Postřik česnekovým nálevem
Česnekovým nálevem můžete předcházet
chorobám rostlin, jako je padlí, fytoftora a plíseň šedá (ovšem při mírném napadení se uplatní i jako účinná léčba). Tyto choroby postihují listy a stonky rostlin a způsobují jejich usychání a tvorbu nevzhledných skvrn. A jak se jich zbavit? Jednoduše smíchejte jeden velký podrcený stroužek česneku s 1 litrem vody a nechte 24 hodin louhovat.
Směs sceďte a rostliny postřikujte každých 3 až 5 dní, dokud se jejich stav nezlepší. Pokud by se však naopak začal zhoršovat, pak na nic nečekejte a vydejte se pro pomoc do zahradnictví. Můžete tak předejít nejhoršímu – česnek totiž, i přes své mnohé pozitivní účinky, na některé potíže jednoduše sám nestačí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři