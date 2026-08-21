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Dvě šikovné kamarádky polepily celou zeď lepicí páskou. Zdánlivě bláznivý nápad přinesl výsledek, který všem vyrazil dech

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Dennívýzva
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Když se řekne renovace, spoustě lidem se vybaví kompletní předělání nějakého pokoje. Může jít ale jen o zkrášlení obyčejné zdi, což se povedlo těmto dvěma kamarádkám.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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