Jednu opustil, s druhou válčil a potřetí našel klid: Tři osudové ženy Jiřího Paroubka

Jednu opustil, s druhou válčil a potřetí našel klid: Tři osudové ženy Jiřího ParoubkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jiří Paroubek našel štěstí napotřetí
Na zámku ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmu Líné království. Ivo Macharáček se po úspěchu...
Zpěvák Petr Janda (84) si nenechal ujít tradiční letní party Divadla Broadway U slepiček. Dorazil v dobré...
Miliony lidí ho milovaly jako věčně vtipkujícího Chandlera Binga, zatímco za kamerami sváděl boj, který ho...
Hana Gregorová slaví 74. narozeniny a rozhodně za sebou nemá nudný milostný život. S Radkem Brzobohatým...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Pravnuk slavného Gastona je hvězdou Zoo Praha. Lachtaní mládě, které přežilo těžký start, už dovádí ve vodě
- Dvě svatby za jedno léto. U Prachařů se ženil otec i syn, oba si vzali kolegyně ze svého oboru
- Flanelky na šňůře, buchtičky se šodó a Černý Petr. Eva Pavlová ukázala, jak vypadá její léto
- Tajemství kolem svatby syna Martina Dejdara: Maminka nevěsty nebyla pozvaná