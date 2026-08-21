Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jednu opustil, s druhou válčil a potřetí našel klid: Tři osudové ženy Jiřího Paroubka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalý premiér Jiří Paroubek slaví 74. narozeniny. Jeho soukromí bylo přitom často stejně divoké jako politika. Tři manželky, dva rozvody a jedna pořádně bouřlivá bitva.
Jiří Paroubek našel štěstí napotřetí

Jiří Paroubek našel štěstí napotřetí

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Pravnuk slavného Gastona je hvězdou Zoo Praha. Lachtaní mládě, které přežilo těžký start, už dovádí ve vodě
Pravnuk slavného Gastona je hvězdou Zoo Praha. Lachtaní mládě, které přežilo těžký start, už dovádí ve vodě
Pohádka Líné království má první klapku: Sofie Anna Švehlíková a Max Dolanský vzlétli balónem
Pohádka Líné království má první klapku: Sofie Anna Švehlíková a Max Dolanský vzlétli balónem

Na zámku ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmu Líné království. Ivo Macharáček se po úspěchu...

Upřímný Petr Janda o své party: Padlo 70kilové prase a rozčílili ho nezvaní hosté!
Upřímný Petr Janda o své party: Padlo 70kilové prase a rozčílili ho nezvaní hosté!

Zpěvák Petr Janda (84) si nenechal ujít tradiční letní party Divadla Broadway U slepiček. Dorazil v dobré...

Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthewa Perryho
Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthewa Perryho

Miliony lidí ho milovaly jako věčně vtipkujícího Chandlera Binga, zatímco za kamerami sváděl boj, který ho...

Osudovému Brzobohatému odpustila milenky, po jeho smrti dala Hana Gregorová lásce znovu šanci
Osudovému Brzobohatému odpustila milenky, po jeho smrti dala Hana Gregorová lásce znovu šanci

Hana Gregorová slaví 74. narozeniny a rozhodně za sebou nemá nudný milostný život. S Radkem Brzobohatým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.