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Krok Alonsa se možná brzy dozvíme: Se Strollem plánuje oběd

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Fernando Alonso se před nedávnem stal otcem a je nejstarším pilotem v současné F1. I vzhledem k dosavadní tragické formě Aston Martinu by proto bylo pochopitelné, kdyby se rozhodl ukončit kariéru.
Krok Alonsa se možná brzy dozvíme: Se Strollem plánuje oběd

Krok Alonsa se možná brzy dozvíme: Se Strollem plánuje oběd

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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