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Muž, který měl co říct k zapomenutým penězům v bankomatu, se přihlásil policii

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Pouhý jeden den trvalo pátrání po muži, který měl podle policie vědět o zapomenutých penězích v jednom z plzeňských bankomatů. Poškozený v něm omylem nechal vrácený vklad v hodnotě 80 tisíc korun a odešel. Balíku peněz si ale kdosi všiml a nechal si ho pro sebe. Tím se stal podezřelým z trestného činu zatajení věci.
Muž, který měl co říct k zapomenutým penězům v bankomatu, se přihlásil policii

Muž, který měl co říct k zapomenutým penězům v bankomatu, se přihlásil policii

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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