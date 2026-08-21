Muž, který měl co říct k zapomenutým penězům v bankomatu, se přihlásil policiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž, který měl co říct k zapomenutým penězům v bankomatu, se přihlásil policii
Nacistický pozdrav ukázal německým policistům při průjezdu přes česko-německý hraniční přechod ve Furth im...
Měl to být velkolepý návrat na scénu po šesti letech. Nakonec ale pouhý jeden den před zahájením ohlásil...
Podivný případ rozplétali plzeňští strážníci. Dostali totiž oznámení, že se v Guldenerově ulici zabydlel...
Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Crvenou...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →