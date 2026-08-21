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Čínská medicína při hubnutí nehledá jen kalorie. Řeší „vlhkost“, horko i stagnaci

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Dvě ženy chtějí zhubnout deset kilo. Jedna je pořád unavená, má pocit těžkého těla, snadno otéká a po jídle by si nejradši lehla. Druhá má často hlad, chutě, bývá jí horko a večer by klidně snědla půl lednice. Třetí přes den skoro nejí, ale jakmile přijde stres, začne lovit něco sladkého. Čtvrtá má věčně studené ruce, minimum energie a pocit, že její tělo jede na půl plynu. Klasická dieta může všem čtyřem nabídnout podobný kalorický deficit. Tradiční čínská medicína by řekla: počkej, tohle nejsou čtyři stejné problémy.
Čínská medicína při hubnutí nehledá jen kalorie. Řeší „vlhkost“, horko i stagnaci

Čínská medicína při hubnutí nehledá jen kalorie. Řeší „vlhkost“, horko i stagnaci

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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