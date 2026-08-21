Ve Vídni hrozí pokuta 145 eur. Nová „modrá zóna“ platí na dvanácti stanicích, turisty to mate a platí

Představte si, že přijedete vlakem na vídeňské hlavní nádraží, chcete jen projít podzemním tunelem na druhou stranu ulice a místo toho se ocitnete v placeném prostoru metra. Přesně tenhle scénář se ve Vídni odehrává denně, a přesně na něj míří nové značení, které Wiener Linien od dubna 2026 rozjíždějí na dvanácti nejvytíženějších stanicích.
Co jsou ty „modré zóny“ ve skutečnosti
Oficiální název opatření zní „Ticket Zone“. Výraz „modré zóny“ pochází z vizuálu velkoplošných podlahových polepů v modré barvě, které Wiener Linien instalují na podlahu před hranicí placeného prostoru. K podlahovému značení přibývají cedule v úrovni očí u jízdenkových automatů a označovačů a také nadhlavové navigační prvky. Cíl je jednoduchý: aby nikdo nemohl říct, že nevěděl.
Pilotní test proběhl už v listopadu 2025 na stanici Westbahnhof. Trval dva týdny, během nichž dopravní podnik testoval srozumitelnost značení, reakce cestujících i vstupy odborníků na informační design. Na základě výsledků se první dlouhodobě polepenou stanicí stal v dubnu 2026 Hauptbahnhof a postupné zavádění pokračuje na dalších jedenáct uzlů.
Všech 12 stanic na jednom místě
Wiener Linien vybraly stanice podle dvou kritérií: vysoký pohyb turistů a časté využívání podzemních prostor jako průchozí zkratky. Kompletní seznam:
- Hauptbahnhof
- Praterstern (U1/U2)
- Schwedenplatz (U1/U4)
- Karlsplatz (U1/U2/U4)
- Schottenring (U2/U4)
- Volkstheater (U2/U3)
- Landstraße (U3/U4)
- Westbahnhof (U3/U6)
- Hütteldorf (U4)
- Spittelau (U4/U6)
- Handelskai (U6)
- Meidling (U6)
Nejde tedy o celou síť vídeňského metra. Jde o přestupní uzly, kde se kříží linky, proudí davy a kde je hranice mezi veřejným prostorem a placeným metrem nejméně intuitivní.
Kolik zaplatíte a jak pokuta funguje
Tady je potřeba rozlišit dvě částky, které se v souvislosti s opatřením objevují. V tarifním režimu platném od ledna 2026 činila sankce za jízdu bez platného dokladu 135 eur při okamžité úhradě, hotově nebo kartou přímo revizorovi. Kdo nezaplatil na místě a dostal složenku, zaplatil 145 eur. Částka 145 eur z titulku je tedy vyšší sazba za odloženou platbu, nikoli základní pokuta.
Od 1. 7. 2026 přepravní podmínky Wiener Linien přešly na model „jízdné + příplatek“ (Mehrgebühr), kde se výsledné částky pohybují v rozmezí zhruba 135 až 185 eur podle režimu úhrady. Princip zůstává stejný: čím déle odkládáte, tím víc zaplatíte.
Pro srovnání: v Berlíně je pokuta 60 eur, v Paříži 70 eur při okamžité úhradě a 120 eur při odložené. Praha pracuje s přirážkou 1 200 Kč na místě (asi 48 eur) a 1 500 Kč do 15 dnů. Vídeň je tedy přísnější než většina srovnatelných metropolí, ale nevybočuje z evropského rámce.
Co to znamená pro českého turistu
Pravidlo se vztahuje na každého, kdo překročí hranici placeného prostoru, bez ohledu na národnost, důvod průchodu nebo to, zda nakonec skutečně nastoupí do vlaku metra. Stačí projít kolem označovačů směrem k nástupišti a nemít platný lístek. Revizoři si mohou vyžádat průkaz totožnosti a v případě potřeby přivolat policii.
Praktické minimum pro návštěvníka Vídně:
- Papírový lístek musí být označený ještě před vstupem do Ticket Zone.
- Digitální jízdenka v aplikaci WienMobil musí být od hranice zóny zobrazitelná na displeji.
- E-ticket nebo PDF lístek z online obchodu Wiener Linien je vázaný na průkaz totožnosti s fotografií, mějte ho u sebe.
- Lístky koupíte v automatech přímo u vstupu do stanic, v aplikaci, v partnerských trafikách nebo na info a ticket pointech Wiener Linien. Od konce května 2026 navíc na devíti stanicích funguje systém Tap+Ride, kde stačí přiložit bezkontaktní kartu.
Důležitý detail pro ty, kdo jedou z letiště: běžná jízdenka pro městskou zónu (Kernzone Wien) neplatí na cestu z letiště Schwechat. Hranice městské zóny končí dřív.
Kontroly nejsou náhoda
Wiener Linien nasazují denně kolem stovky kontrolorů. Za předchozí rok provedli přibližně 3,5 milionu kontrol a 3,4 procenta kontrolovaných cestujících nemělo platný doklad nebo mělo doklad neplatný. Redakčním dopočtem to vychází na zhruba 119 tisíc zachycených případů ročně, a to jen mezi kontrolovanými, nikoli v celé síti s 903 miliony přepravených cestujících.
Nové podlahové značení Ticket Zone není past na turisty. Je to přiznání, že v obřích přestupních uzlech dosud chyběl jasný vizuální signál, kde volný průchod končí. Kdo si lístek koupí, nepocítí nic. Kdo ne, uvidí modrou čáru na podlaze, a pak případně i složenku na 145 eur.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková