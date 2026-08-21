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Ve Vídni hrozí pokuta 145 eur. Nová „modrá zóna“ platí na dvanácti stanicích, turisty to mate a platí

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Vídeňský dopravní podnik nově velkoplošnými nálepkami na podlaze vyznačuje, kde přesně začíná placený prostor metra. Kdo tam vstoupí bez jízdenky, zaplatí až 145 eur.
Ve Vídni hrozí pokuta 145 eur. Nová „modrá zóna“ platí na dvanácti stanicích, turisty to mate a platí

Ve Vídni hrozí pokuta 145 eur. Nová „modrá zóna“ platí na dvanácti stanicích, turisty to mate a platí

Zdroj: Foto: Jan Tichý / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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