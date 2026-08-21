Hradec o víkendu rozpálí pálivé chilli, zchladí nábřeží piva a rozhýbe Gladiátor

Sobota bude patřit chilli, pivu i výletu vlakem
Sobota 22. srpna začne pro milovníky výletů stylově. Z hlavního nádraží v Hradci Králové vyrazí speciální vlak v rámci akce Léto s Východočeskou dráhou, který cestující doveze směrem k legendární Zubačce do Kořenova. Stačí nastoupit, kochat se krajinou a užít si den trochu jinak než za volantem.
Kdo zůstane ve městě, může zamířit do Adalbertina na Mineral Expo Hradec Králové. Čekají tam kameny, minerály, fosilie i originální šperky. Akce potěší nejen zkušené sběratele, ale i všechny, kteří mají rádi věci s příběhem a chtějí si domů odnést nějaký přírodní poklad.
Pořádně živo bude také na náměstí 5. května, kde se spojí dvě oblíbené akce – Chilli festival Mechov vol. 11 a Hradecké nábřeží piva 2026. Připravte si chuťové buňky, protože vás čekají ostré speciality, soutěže v pojídání chilli, pivní speciály z malých pivovarů i pořádná dávka letní atmosféry.
Rodiny s dětmi mohou vyrazit na Poklad na Stříbrném rybníku, kde čeká odpoledne plné úkolů, her, koní, skákacích hradů nebo třeba jízdy s hasičským člunem. Kdo má radši pohyb a trochu adrenalinu, ten může zamířit do Malšovic na Gladiatorské rozloučení s prázdninami. Překážky, závodní atmosféra a zábava jsou připravené pro malé i velké bojovníky.
Večer pak Hradec nabídne hned několik možností. Na Tylově nábřeží zazní Koncert čtyř, v restauraci Šalanda zahraje kapela Party Gang a filmoví fanoušci si mohou vybrat mezi letním kinem Širák, kde poběží Spider-Man: Zbrusu nový den, v areálu Gayerových kasáren zase Scary Movie: Děsnej biják. A pokud máte odvahu, zkuste po setmění Noční bloudění v kukuřičném bludišti. Tady už baterka a pevné nervy rozhodně nejsou na škodu.
NEDĚLE bude sportovní i pohodová
Nedělní program začne ve Šimkových sadech, kde se uskuteční Junior Cup. Dětské závody na horských kolech nabídnou malým závodníkům pořádnou porci sportu i zážitků. Nejde jen o rychlost, ale hlavně o radost z jízdy a možnost vyzkoušet si atmosféru opravdových závodů.
Odpoledne pak můžete zpomalit v Jiráskových sadech při Promenádním koncertu Dechové hudby VČE. Hudba pod širým nebem, parková pohoda a letní atmosféra jsou ideální kombinací pro klidný závěr víkendu.
Na své si přijdou i rodiny s dětmi. V parku Na Větvi se bude promítat pohádka Šmoulové ve filmu, takže zatímco děti budou mít filmový zážitek, rodiče si mohou užít pohodové odpoledne venku.
A kdo chce zakončit víkend trochu tanečně, může vyrazit do Lodivadla na Karibik Social. Bachata, salsa, kizomba a letní večer u vody? V Hradci to jde i bez dovolené u moře.