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Syslí trus vydržel v permafrostu 700 tisíc let. Uvnitř se zachovala DNA celého ztraceného světa

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Mamut, stepní bizon, kůň, zajíc, vlk, rostliny, hmyz a pravěký sysel, o jehož existenci jsme dosud nevěděli. Takový seznam by mohl pocházet z celé paleontologické lokality. Vědcům ale stačilo něco mnohem menšího: několik hrudek pravěkého syslího trusu zachovaných v zamrzlých norách kanadského Yukonu.
Syslí trus vydržel v permafrostu 700 tisíc let. Uvnitř se zachovala DNA celého ztraceného světa

Syslí trus vydržel v permafrostu 700 tisíc let. Uvnitř se zachovala DNA celého ztraceného světa

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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