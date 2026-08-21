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Přízrak z hlubin severu: Co vlastně viděl zoolog Steller v mrazivých vodách Pacifiku?

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Německý zoolog, botanik, objevitel a lékař Georg Wilhelm Steller je jednou z nejvýznamnějších postav v dějinách mořské biologie. Velkou část svého dospělého života strávil na výpravách na daleký mrazivý sever, kde přišel do styku s mnoha vzácnými živočichy, kteří se dnes již nevyskytují.
Přízrak z hlubin severu: Co vlastně viděl zoolog Steller v mrazivých vodách Pacifiku?

Přízrak z hlubin severu: Co vlastně viděl zoolog Steller v mrazivých vodách Pacifiku?

Zdroj: Leonhard Stejneger / Public domain, Wikimedia commons
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