U Zemana v Lánech zasahovala psí sanitka: Ivana se po těžkých chvílích oblékla celá do černého

Veřejnost znala Miloše Zemana především jako politika, kolem něhož se po desetiletí vedly ostré debaty. Vedle politických sporů ale existovala i mnohem civilnější část jeho života. Její součástí byl zlatý retrívr Darcy, který se během let stal téměř nepřehlédnutelnou postavou prezidentského soukromí. Nyní rodinu opustil. Bylo mu třináct let. Podle bývalého prezidenta nesla jeho smrt nejtíživěji manželka Ivana.
Darcy přišel do rodiny krátce po nástupu na Hrad
Darcy se k Zemanovým dostal v roce 2013. Ivana Zemanová jej dostala ke svým 48. narozeninám a sama v minulosti připouštěla, že si psa velmi přála. Štěně tak přišlo do rodiny právě v období, kdy Miloš Zeman nastupoval do prezidentské funkce.
Dalších deset let proto Darcy neprožil v běžném rodinném domě, ale z velké části v prostředí Pražského hradu. S Ivanou Zemanovou a dcerou Kateřinou chodil na procházky a postupně se stal známý také lidem z prezidentova okolí. Zatímco veřejnost sledovala politiku, návštěvy zahraničních státníků nebo prezidentské projevy, v zákulisí se odehrával mnohem běžnější rodinný život se psem, který měl podle vzpomínek Zemanových značný apetit.
Právě podobné pohledy do soukromí známých lidí často ukazují úplně jinou stránku jejich života. Na TrendyŽivotě jsme se jí věnovali například také u Jiřiny Bohdalové, jejíž soukromý život provázely vedle úspěchů i těžké rodinné ztráty.
Zdravotní problémy se během posledního roku zhoršovaly
Po skončení Zemanova druhého prezidentského mandátu se rodina přestěhovala do Lán a s ní samozřejmě i Darcy. Stárnoucí retrívr tam podle dostupných informací rád pobýval na zahradě a odpočíval poblíž bývalého prezidenta.
Poslední rok už však přinesl výraznější problémy s chůzí. Přesto měl dál reagovat na návštěvy a nosit jim své hračky. Zlom nastal letos v červenci, kdy se jeho stav rychle zhoršil. Psí sanitka jej převezla na veterinární kliniku a vyšetření ukázalo zánět plic. Veterináři nasadili antibiotickou léčbu, ta však potřebný obrat nepřinesla. Nakonec musel být Darcy uspán.
Příběh zároveň připomíná, jak výrazně jsou domácí zvířata zapojena do každodenního rodinného života. Platí to nejen doma, ale například i při cestování se psem, kde je nutné myslet na bezpečnost, vodu a ochranu před vysokými teplotami.
Ivana Zemanová několik dní plakala
Zeman dnes o Darcym nemluví jako o zvířeti, které rodina jednoduše vlastnila. Označil jej za skutečného člena rodiny. To odpovídá i způsobu, jakým se s ním Zemanovi rozloučili. Darcy byl zpopelněn a urna s jeho ostatky zůstala v jejich domě v Lánech.
Nejvíce ztráta zasáhla Ivanu Zemanovou. Podle jejího manžela se oblékla do černého a několik dnů proplakala. Postupně se její stav zlepšil, ale právě způsob posledního rozloučení ukazuje, jak silný vztah k retrívrovi během třinácti společných let vznikl.
Rodinné zázemí bývá u známých osobností částí života, která zůstává před veřejností dlouho skrytá. Podobný pohled jsme přinesli například také v příběhu o Bruce Willisovi a jeho rodině, která kvůli jeho zdravotnímu stavu změnila každodenní fungování.
Pes, který se nechtěně zapsal i do prezidentské historie
Darcy za sebou zanechal také několik příhod, které se během Zemanova prezidentství dostaly na veřejnost. Údajně dokázal sníst připravený oběd členům hradního personálu i cukroví určené Kateřině Zemanové.
Nejznámější příběh ale přišel už v listopadu 2013. Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Holcát při vysvětlování Zemanova pádu a poranění kolena uvedl, že prezident v noci zakopl o koberec, který měl shrnout právě Darcy.
Zlatý retrívr tak byl nenápadným svědkem prakticky celého Zemanova desetiletí na Pražském hradě. Nynější zpráva proto není jen drobnou informací ze soukromí bývalé hlavy státu. Pro Zemanovy skončila třináctiletá rodinná kapitola, která začala krátce po nástupu na Hrad a uzavřela se až v jejich lánském domově.
blesk.cz, tn.nova.cz, iprima.cz