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U Zemana v Lánech zasahovala psí sanitka: Ivana se po těžkých chvílích oblékla celá do černého

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Rodinu bývalého prezidenta Miloše Zemana zasáhla bolestná ztráta. Ve třinácti letech zemřel zlatý retrívr Darcy, který s nimi prožil celé prezidentské období i následný přesun do Lán. Pro Ivanu Zemanovou byl mnohem víc než domácí mazlíček.
Do Lán k Zemanovým musela přijet psí sanitka. Následovaly těžké chvíle, Ivana oblékla černou.

Do Lán k Zemanovým musela přijet psí sanitka. Následovaly těžké chvíle, Ivana oblékla černou.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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