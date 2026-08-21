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Sověti hnali posádku do obrovského rizika. Kosmonauti zaplatili za odfláknutou montáž nejvyšší cenu

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Dennívýzva
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V létě roku 1971 úspěšně přistál návratový modul lodi Sojuz 11. Záchranáře po otevření poklopu čekal pohled, který odhalil nečekanou technickou chybu.
Soyuz 11

Soyuz 11

Zdroj: FOTO:See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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