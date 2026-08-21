Kam na jižní Moravě? Na festival, za sportem nebo vlakem do Lednice

Kam na jižní Moravě? Na festival, za sportem nebo vlakem do LednicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kam na jižníMoravu? Na festival, za sportem nebo vlakem do Lednice
Stačila krátká cesta k výdejnímu boxu a řidič dodávky v brněnských Medlánkách přišel o auto. Zloděj si...
Jižní Moravu ve čtvrtek odpoledne zasáhly bouřky se silným deštěm. Pomoc hasičů potřebovali zejména na...
Lidé cestující po železniční trati mezi Vyškovem a Nezamyslicemi se musí až do prvních zářijových dnů...
Hlavní část vinobraní začne na jihu Moravy se zářím, ranější odrůdy už vinaři sklízejí. Je pravděpodobné,...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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