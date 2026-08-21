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Kam na jižní Moravě? Na festival, za sportem nebo vlakem do Lednice

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Další srpnový víkend je za dveřmi a s ním i spousta akcí v Brně i na celé jižní Moravě. Teploty se budou pohybovat okolo pětadvaceti stupňů. Brněnská Drbna přináší pravidelnou dávku tipů, kam ve volných dnech vyrazit.
Kam na jižníMoravu? Na festival, za sportem nebo vlakem do Lednice

Kam na jižníMoravu? Na festival, za sportem nebo vlakem do Lednice

Zdroj: Kudy z nudy, PapírNaFest, ČVS
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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