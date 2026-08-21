Pravnuk slavného Gastona je hvězdou Zoo Praha. Lachtaní mládě, které přežilo těžký start, už dovádí ve vodě

Sameček lachtana je stále plně závislý na mateřském mléce. Ryby začne ochutnávat až v příštím roce. Mládě lachtana je velmi hravé. Jeho oblíbenou kratochvílí je cucání svých vlastních ploutví nebo chytání kapek vody. Na snímku s vrchním chovatelem lachtanů Zoo Praha Jakubem Mezeiem. Mládě lachtana šplhá ven z velkého expozičního bazénu. Po narození vážilo 4 510 gramů, nyní má rovných 14 kilogramů, takže svou váhu už sameček stihl ztrojnásobit. V den oficiálního představení malého lachtana v expozici přišli návštěvníci přivítat v úctyhodném množství, Po sedmi letech mohou návštěvníci Zoo Praha spatřit v expozici lachtanů jihoafrických vzácný přírůstek.
Mládě lachtana jihoafrického, které se v Zoo Praha narodilo 5. června, se dnes představilo návštěvníkům. Sameček obydlel expozici poblíž hlavního vchodu. Od chovatelů dostal jméno Jabulani, které pochází z jihoafrické zuluštiny a dá se volně přeložit jako „přinášet radost“.
Malého ploutvonožce mohou lidé v pražské zoo spatřit po sedmi letech. Pravnuk známého Gastona je k vidění každý den ráno kromě pátků, kdy se lachtanům čistí velký expoziční bazén.
„První dny života mláděte byly dramatické, protože samice Daisy patrně neměla dostatek mateřského mléka a o svého potomka nejevila přílišný zájem. Sameček přežil jen díky nepřetržité péči veterináře a chovatelů, kteří se jinak houževnatému mláděti rozhodli dát šanci,“ říká ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.
Nyní už odchov probíhá přirozeně: zhruba týden po porodu se totiž situace změnila. „V Daisy se spolu s laktací probudil i mateřský pud a teď už můžeme všichni sledovat, jak dvouměsíční sameček prozkoumává výběh po boku své matky,“ dodává vrchní chovatel lachtanů Zoo Praha Jakub Mezei.
Lachtani jihoafričtí se rodí na souši a plavat se učí od svých matek. Vzhledem k místní absenci pozvolného vstupu do vody či mořských přílivových rybníčků, kde se mláďata v přírodě seznamují s vodou, dostával Jabulani v zázemí zoo postupně různě velké vaničky. Na začátku srpna si už troufl na velký bazén.
„Každé mládě, které se v pražské zoo narodí, je malý zázrak. A u lachtanů to platí dvojnásob, protože jejich odchov není snadný. Mám velkou radost, že se malému samečkovi daří. Teď už si může užívat bazén, vodu a také své nové publikum. Přeji mu hodně zdraví a spoustu radosti z lachtaního dovádění,“ uvedla dnes náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.
Otcem Jabulaniho je samec Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostocku. Protože se Zoo Praha pyšní v odchovu úspěšnými čísly, bylo by velmi náročné sehnat k Edovi další nepříbuzné samice. Už přes rok tak žije v Zoo Praha dospívající samec Oslo, původem z belgické Pairi Daizy, který se má v budoucnu stát otcem dalších mláďat.
Aktuálně chová Zoo Praha pět lachtanů. Vedle samce Osla také samice Abebu, Ronju a výše zmíněnou Daisy s Jabulanim. Nejmladší přírůstek nalezne v budoucnu domov v jiné zoo. Lachtani totiž žijí v harémech, jež vede jeden dominantní samec.
Zoo Praha je jediným chovatelem lachtana jihoafrického v Česku. Aktuálně je tento druh chován pouze v 16 zoologických zahradách v EU. To není mnoho v porovnání s jinými známými druhy lachtanů – například lachtan hřivnatý obývá 32 zoo v EU a lachtana kalifornského nalezneme dokonce v 64 evropských institucích. Zdroj: Zoo Praha