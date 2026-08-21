Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře přes víkendové noci část dálnice D1

Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře přes víkendové noci část dálnice D1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře přes víkend část dálnice D1
Již o víkendu vyjedou na nostalgickou linku 23 dva vozy po generální opravě. Stav obou vozů, 6312 a 7122,...
Stovky lidí se dnes setkaly poblíž ruského velvyslanectví v Praze, aby si připomněly výročí okupace...
Betonárna, kterou na pražském Rohanském ostrově provozuje firma TBG Metrostav, ukončí na základě dohody s...
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil pražskému dopravnímu podniku pokutu 800 tisíc korun za chyby...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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