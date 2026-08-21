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23 let před invazí. Jak se z Československa podařilo vystrnadit Rudou armádu

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V noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968 začala invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Kolem 23. hodiny překročily hranice na silničních přechodech první pozemní jednotky motostřeleckého a tankového vojska. Na letišti v Ruzyni přistála dvě letadla označená jako charterový let. Z jednoho z těchto letadel vystoupili výsadkáři, kteří obsadili letiště včetně
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profimedia-0118695283

Zdroj: Jaro 1945. Edvard Beneš se vrací z exilu do Prahy. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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